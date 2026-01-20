Privan de la Libertad a Creadora de Contenido, Nicholette Pardo Molina, en Culiacán, Sinaloa

Una mujer fue privada de la libertad en el sector Isla Musala, luego de que sujetos armados la interceptaran. La joven, fue identificada como Nicholette Pardo Molina, de 25 años y creadora de contenido en redes sociales.

Los hechos se reportaron la tarde de este martes 20 de enero, cuando una llamada a la línea de emergencias 911 alertó sobre un presunto “levantón” en una plaza comercial localizada sobre las calles San Esteban y avenida Tachichilte, en la zona oriente de Culiacán.

La joven originaria de la comunidad de El Salado, es conocida tanto en las calles de la capital sinaloense como en plataformas digitales por sus videos y por circular en una llamativa camioneta eléctrica color lila, además de ser propietaria de una boutique ubicada en el mismo sector donde ocurrió el hecho.

¿Cómo fue privada de la libertad Nicholette Pardo Molina?

Testigos señalaron que varios hombres armados arribaron al sitio a bordo de un Nissan Versa blanco. Mediante amenazas, los agresores obligaron a la joven a subir al vehículo y huyeron con rumbo desconocido. Minutos después arribaron elementos del Ejército Mexicano y distintas corporaciones policiacas, quienes confirmaron el hecho y localizaron la Cybertruck abandonada en el lugar.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el paradero de la joven.

