Nicholette Pardo Molina, de 25 años, creadora de contenido en redes sociales y empresaria del sector comercial, fue privada de la libertad la tarde de este martes 20 de enero en la zona de Isla Musala, al oriente de Culiacán, luego de ser interceptada por sujetos armados en una plaza comercial ubicada en las calles San Esteban y avenida Tachichilte. El hecho fue reportado a la línea de emergencias 911 como un presunto “levantón”.

La joven es originaria de la comunidad de El Salado y era ampliamente conocida tanto en la capital sinaloense como en plataformas digitales, donde compartía contenido que le permitió construir una base de seguidores. Además de su actividad en redes sociales, era propietaria de una boutique localizada en el mismo sector donde ocurrió la privación de la libertad.

Nicholette también era identificada en la zona por circular en una llamativa camioneta eléctrica color lila, vehículo que formaba parte de su imagen pública y que la hacía fácilmente reconocible entre vecinos, clientes y usuarios de redes sociales. Su presencia en el área comercial de Isla Musala era habitual debido a su negocio.

De acuerdo con testigos, varios hombres armados arribaron al lugar. Mediante amenazas, obligaron a la joven a subir al vehículo y posteriormente huyeron con rumbo desconocido, sin que en ese momento se pudiera intervenir para impedir el hecho.

Minutos después, elementos del Ejército Mexicano y distintas corporaciones policiacas acudieron al sitio, donde confirmaron lo ocurrido y localizaron la Cybertruck de la joven abandonada en el lugar, lo que reforzó la versión de que había sido interceptada de manera violenta.

¿Quién es Nicholette Pardo Molina, la creadora de contenido privada de la libertad?

La trayectoria de Nicholette como creadora de contenido y comerciante la había posicionado como una figura conocida en su entorno, no solo por su actividad digital, sino también por su participación en el comercio local, lo que generó preocupación entre personas cercanas y seguidores tras conocerse el reporte de su desaparición.

La joven es conocida por realizar transmisiones en vivo en sus redes sociales, además de compartir contenido junto a su circulo social e interacturar con sus seguidores durante los videos. En sus redes acumula miles de seguidores, los cuales actualmente han dado a conocer su preocupación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el paradero de la joven, mientras continúan las labores correspondientes para esclarecer el caso y obtener datos que permitan dar con su ubicación.

