Identifican a Adulta Mayor Localizada Sin Vida Junto a Vehículo Incendiado en Mexicali

La Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó este domingo que el cuerpo calcinado localizado junto a un vehículo incendiado en la colonia Granjas Virreyes en el municipio de Mexicali, Baja California, corresponde a Sylvia Lara, adulta mayor de 82 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida horas antes.

La confirmación de obtuvo mediante pruebas de ADN, luego de que familiares directos proporcionaran muestras genéticas que coincidieron plenamente con el perfil elaborado por peritos forenses. La información fue notificada oficialmente a la familia en el transcurso del día.

Te podría interesar: Expolicía Municipal es Vinculado por Presunta Desaparición Forzada en Ensenada

Víctima estaba reportada como desaparecida

De acuerdo con la investigación, Sylvia Lara fue vista por última vez el jueves por la tarde, cuando salió de su domicilio en el fraccionamiento Villa Fontana a bordo de su vehículo tipo todo terreno. Posteriormente, la unidad fue localizada calcinada en la colonia Granjas Virreyes, donde a un costado de la puerta del conductor se encontró el cuerpo, el cual no pudo ser identificado en un primer momento debido al grado de daño provocado por el fuego.

Pese a la confirmación científica de la identidad, la autoridad informó que aun no existe una línea clara que permita establecer cómo ocurrieron los hechos ni las circunstancias que derivaron en la muerte de la adulta mayor.

La Fiscalía General del Estado (FGE), señaló que las investigaciones continúan abiertas, mientras la comunidad mexicalense permanece atenta a los avances y a la información oficial que permita esclarecer este hecho violento.

Historias recomendadas:

Información Miguel Galindo

APG