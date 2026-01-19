Expolicía Municipal es Vinculado por Presunta Desaparición Forzada en Ensenada

La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva contra el ex agente municipal de Ensenada, Martín “N”, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada, relacionado con la desaparición de cinco jóvenes ocurrida en marzo de 2025 en la zona de Tierra Santa, ejido El Porvenir, en el municipio de Ensenada, Baja California.

De acuerdo con la información oficial, los hechos investigados se remontan al viernes 7 de marzo de 2025, alrededor de las 14:00 horas, cuando las víctimas se encontraban en un domicilio ubicado en Monte Parnasso, acompañadas de otras personas. En ese lugar, habrían sido sorprendidas por elementos de la Policía Municipal, entre ellos el ahora imputado, quienes ingresaron utilizando su uniforme como agentes.

Los policías presuntamente llevaban a sus víctimas dentro de las patrullas.

Las indagatorias señalan que supuestamente los policías privaron de la libertad a las víctimas y a sus acompañantes, sometiéndolos mediante agresiones físicas y amenazas con armas de fuego, para posteriormente trasladarlos en unidades oficiales. Según los datos recabados, los testigos fueron presentados ante la Fiscalía General de la República, mientras que los cinco jóvenes desaparecidos fueron llevados a un sitio que hasta el momento permanece desconocido.

Tras las denuncias presentadas por los familiares, se activaron los protocolos de búsqueda correspondientes. Agentes del Ministerio Público y de la Agencia Estatal de Investigación realizaron diligencias ministeriales, entrevistas y labores de campo con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos y ubicar a las víctimas.

Fue a partir del avance de estas investigaciones cuando se logró reunir la información suficiente para solicitar órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, lo que permitió establecer la supuesta participación directa de varios agentes municipales en la desaparición forzada de los jóvenes.

Siete policías municipales han sido vinculados por presunta desaparición forzada.

En este contexto, la Fiscalía confirmó que hasta el momento siete agentes municipales han sido vinculados a proceso por estos mismos hechos, entre ellos Martín “N”, quien fue detenido mediante orden de aprehensión el pasado 12 de enero de 2026 y presentado ante un Juez de Control.

Durante la audiencia, la autoridad judicial consideró suficientes los datos de prueba aportados por la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, por lo que dictó el auto de vinculación a proceso penal y ordenó la prisión preventiva como medida cautelar.

El caso continuará en etapa de investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer el paradero de los cinco jóvenes desaparecidos y determinar la responsabilidad penal de los implicados.

Información de Patricia Lafarga | N+

