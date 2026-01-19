Incendio Consume Autobús de Pasajeros en Carretera Escénica Tijuana-Ensenada

Un autobús de pasajeros se incendió alrededor de las 21:00 horas del domingo 18 de enero, a la altura de El Mirador, sobre la carretera escénica Tijuana–Ensenada, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Tras el reporte recibido a través de la línea de emergencias, al lugar acudieron las unidades M-25 de la estación Obregón, así como la unidad M-32 y la pipa T-3 de la estación Bronce, quienes realizaron las labores correspondientes para controlar y sofocar el fuego.

Gracias a la oportuna intervención de los bomberos, el incendio fue controlado sin que se registraran personas lesionadas, reportándose únicamente daños materiales.

Bomberos voluntarios apoyaron en la atención del incendio

Durante el incidente, también se contó con el apoyo de bomberos voluntarios de La Misión, quienes colaboraron en las labores para asegurar la zona y evitar riesgos adicionales.

Autoridades informaron que la circulación fue afectada de manera momentánea mientras se realizaban los trabajos de emergencia, normalizándose posteriormente.

Información Diego Robles

APG