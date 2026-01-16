Hallan Vehículo Robado en Tijuana Circulando por Calles de Ensenada; el Conductor Fue Detenido

Elementos de la Policía Municipal de Ensenada recuperaron un vehículo con reporte de robo vigente y detuvieron a un hombre identificado como Omar “N”, de 38 años de edad, durante un operativo realizado en la Zona Centro de la ciudad. La intervención se derivó de un reporte emitido por el C5, tras la detección del automóvil mediante un arco lector ubicado en la delegación de El Sauzal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:21 horas del 14 de enero de 2026, cuando los agentes realizaban recorridos de vigilancia preventiva. En ese momento, el sistema alertó sobre el paso de una camioneta, color blanco, que contaba con reporte de robo activo y se desplazaba con dirección hacia el centro de Ensenada.

El hombre fue detenido tras confirmarse que el vehículo tenía reporte de robo.

Con la información proporcionada por el C5, los oficiales iniciaron un operativo de búsqueda y localización. Minutos después, ubicaron el vehículo cuando circulaba sobre el bulevar Costero y avenida Castillo, donde confirmaron que las características coincidían con las previamente reportadas por la central de radio.

Tras seguirlo por unos metros, los agentes activaron códigos y sirenas para marcar el alto al conductor, quien detuvo su marcha sobre el bulevar Costero y Rotario. En ese punto, los policías descendieron de la unidad e intervinieron al conductor, quien se identificó como Omar “N”.

Durante la verificación de los datos del automóvil, se confirmó que el vehículo contaba con reporte de robo activo, registrado el 11 de enero de 2026 en el municipio de Tijuana. Ante esta situación, los oficiales procedieron a colocarle los candados de manos al conductor y le informaron sobre sus derechos.

Posteriormente, Omar “N” fue trasladado a la Estación Central de Policía, ubicada en la colonia Obrera, donde fue certificado médicamente y permaneció bajo resguardo en celdas preventivas mientras se realizaba la documentación correspondiente del caso.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el probable delito de posesión de vehículo robado, mientras que la unidad recuperada quedó bajo resguardo de la autoridad competente, en espera de los trámites legales para su devolución al propietario.

Información de Diego Robles

