Aseguran Marihuana y Detienen a Dos Mujeres en Cateo en Ensenada

La Fiscalía Especializada en Narcomenudeo realizó un cateo en un domicilio ubicado en la calle Francisco González Bocanegra, en la colonia Hidalgo de Ensenada, Baja California, como parte de acciones contra la venta ilegal de sustancias prohibidas. El operativo se llevó a cabo el 16 de enero de 2026, tras cumplirse una orden judicial, con el objetivo de investigar presuntas actividades relacionadas con drogas en ese inmueble.

Detuvieron a dos mujeres con marihuana en cateo en Ensenada.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos bolsas de marihuana con un peso aproximado de 25 gramos. En el lugar fueron detenidas dos mujeres, identificadas como Dayana “N” y Elizabeth “N”, quienes quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento del proceso legal derivado de los hechos.

El cateo fue efectuado por personal del Ministerio Público, auxiliares, agentes de la Agencia Estatal de Investigación y elementos de la Guardia Nacional. Las corporaciones participaron de manera coordinada para ejecutar la diligencia conforme a lo establecido en la orden judicial y bajo protocolos de seguridad.

La intervención se enmarca en las acciones que buscan atender denuncias y reportes relacionados con la comercialización de sustancias prohibidas en distintas zonas del municipio. Las autoridades señalaron que este tipo de operativos forman parte de las investigaciones que se desarrollan en torno a posibles puntos de distribución.

En este contexto, la detención de Dayana “N” y Elizabeth “N”, así como el aseguramiento de la marihuana, representó el resultado directo del cateo autorizado por un juez, lo que permitió asegurar los indicios y ponerlos a disposición de la autoridad ministerial para su análisis y resguardo conforme a la ley.

Las investigaciones continúan para definir la situación legal de las detenidas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la situación jurídica de las personas detenidas, ni sobre la posible relación del inmueble con otras investigaciones en curso, ya que el caso continúa bajo revisión por parte de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo.

Las autoridades informaron que las diligencias continuarán conforme avancen las investigaciones, mientras los indicios asegurados y las personas detenidas permanecen bajo el procedimiento legal correspondiente, en espera de que se determinen las responsabilidades que deriven de estos hechos ocurridos en la colonia Hidalgo de Ensenada.

Información de Diego Robles

