Decomisan Arsenal de más de 50 Armas Dentro de Vehículo Abandonado en Zona Este de Tijuana
Más de 50 armas de fuego fueron aseguradas por fuerzas de seguridad en Baja California tras un reporte ciudadano sobre sujetos armados en la zona este de Tijuana
Un arsenal compuesto por más de 50 armas de fuego, así como diversos cargadores, fue asegurado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, tras atender un reporte ciudadano en la colonia García, sobre la carretera antigua Tijuana–Tecate.
De acuerdo con la información oficial, la noche del 15 de enero se recibió un aviso a través del número de emergencias 9-1-1, en el que se alertaba sobre varios sujetos armados que abandonaron un vehículo tipo sedán y se internaron en una zona cercana a los campos de béisbol.
Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) se trasladaron al sitio, donde localizaron un vehículo Volkswagen Jetta color gris que coincidía con las características reportadas.
Localizan arsenal dentro del vehículo abandonado
Durante una inspección preventiva, los agentes observaron a simple vista un arma de fuego tipo pistola en el asiento del copiloto, por lo que procedieron a una revisión más detallada del vehículo.
En la cajuela del vehículo fueron localizadas tres maletas, dos de ellas con un importante número de armas de fuego de distintos calibres, por lo que se notificó el hallazgo a la central de radio y se aseguró el área conforme a los protocolos establecidos.
Más de 50 armas quedaron bajo resguardo de autoridades
Como resultado del operativo, se aseguraron:
- 30 armas cortas
- 21 armas largas
- 26 cargadores
- Vehículo involucrado
Todo el material fue debidamente embalado y puesto bajo cadena de custodia.
Para el aseguramiento se contó con la coordinación de las Fuerzas Especiales de Seguridad de Baja California, integradas por corporaciones estatales, el Ejército Mexicano e instancias de procuración de justicia.
El arsenal y el vehículo fueron puestos a disposición de la autoridad competente para dar inicio a las investigaciones correspondientes y determinar su procedencia, así como su posible relación con hechos delictivos.
