Localizan Quinta Fosa Clandestina en Valle de Mexicali; Suman Alrededor de 11 Cuerpos

La localización de fosas clandestinas en el Valle de Mexicali continúa generando preocupación. El miércoles 14 de enero, autoridades confirmaron el hallazgo de una quinta fosa clandestina en una zona aledaña al Poblado Miguel Alemán, en Baja California, lo que eleva a cinco los puntos de inhumación localizados en menos de una semana en esta misma área.

Localizan alrededor de 11 cuerpos en fosas clandestinas

De manera preliminar, los trabajos de búsqueda permitirían estimar que alrededor de 11 cuerpos han sido encontrados en la zona, aunque será la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de confirmar el número exacto tras los análisis forenses correspondientes.

El hallazgo se realizó durante una pesquisa conjunta entre colectivos de búsqueda y autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes desplegaron un operativo especializado con el uso de drones, unidad canina K9 y labores de excavación manual, utilizando pico y pala para la localización de indicios.

Durante este operativo, se informó que el cuerpo localizado se encontraba enterrado a menos de un metro de profundidad. Además, fue asegurada una cadena metálica con una estrella dorada, la cual forma parte de los indicios integrados a la carpeta de investigación.

Cabe recordar que en los días previos, en esta misma zona del Valle de Mexicali, ya se habían localizado restos óseos, cuerpos parcialmente cubiertos con tierra, restos humanos calcinados y casquillos balísticos.

Investigan posible participación de agentes

La fiscal general del estado, María Elena Andrade, confirmó que las investigaciones no solo se centran en la identificación de las víctimas, sino que también apuntan a la posible participación de agentes pertenecientes a distintas corporaciones, una línea de investigación que continúa en desarrollo.

