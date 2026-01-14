Localizan Un Cuerpo Envuelto y Una Caja con Restos Humanos en Puente de Tijuana

Un cuerpo y restos humanos fueron localizados la mañana de este miércoles 14 de enero sobre la carretera libre Tijuana–Tecate, a la altura del puente de ingreso al fraccionamiento Valle San Pedro, en el distrito La Presa Rural. El hallazgo ocurrió alrededor de las 06:40 horas, luego de que se recibiera un reporte a la central de radio que alertaba sobre una persona sin vida con huellas de violencia en dicha zona.

Elementos de la Fuerza Estatal arribaron como primeros respondientes al punto ubicado entre la carretera Tijuana–Tecate y Paseo San Pedro, donde confirmaron la presencia de un cuerpo envuelto en una manta negra en la zona del puente. De acuerdo con la información preliminar, la víctima presentaba visibles huellas de violencia, por lo que se procedió al acordonamiento del área.

El cierre temporal del acceso generó afectaciones a la circulación vehicular durante un par de horas, mientras se realizaban las primeras diligencias. Automovilistas que transitaban por la zona fueron desviados para permitir el trabajo de las corporaciones de seguridad y de los servicios periciales.

Localizaron una caja de plástico con restos humanos dentro a 100 metros del puente.

Durante la inspección del área, las autoridades localizaron un segundo hallazgo relacionado con el mismo reporte. A aproximadamente 100 metros del puente, a un costado del carril de acotamiento en sentido hacia Tijuana, fue encontrada una caja de plástico color negro con tapa amarilla.

En el interior de dicha caja se encontraron restos humanos. Este descubrimiento amplió el perímetro de resguardo y reforzó las labores de aseguramiento de la escena por parte de las autoridades estatales y ministeriales.

Personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del procesamiento de la escena, así como del levantamiento de los indicios y del traslado de los restos al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios correspondientes para su identificación y para determinar las causas de muerte.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos, y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que fueron abandonados los cuerpos en este tramo de la carretera Tijuana–Tecate.

