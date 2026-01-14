Realizan Audiencia Inicial Contra Presunto Agresor de Menor en Taquería de Mexicali

La audiencia inicial de formulación de imputación en contra de Saúl Alejandro “N” se llevó a cabo por los delitos de corrupción de menores y violación, relacionados con hechos ocurridos en febrero de 2025 en la taquería El Cali, en el municipio de Mexicali, Baja California.

Nota relacionada: EUA Extradita a Baja California a Dueño de Taquería por Caso de Abuso a Menor en Mexicali

Audiencia se desarrolla a puerta cerrada

El imputado fue recientemente extraditado de Estados Unidos, luego de permanecer varios meses prófugo, debido a que no fue detenido el día en que presuntamente ocurrieron los hechos, pese a que la víctima, una adolescente de 15 años, lo señaló directamente ante agentes de la Policía Municipal.

Durante la audiencia, la madre de la menor expresó que la detención representa un avance significativo dentro del proceso judicial, luego de un largo periodo de espera. Señaló que su familia confía en que el caso continúe conforme a derecho y reconoció el acompañamiento institucional brindado por la Fiscalía a lo largo del último año.

El juez de control determinó que la audiencia se desarrollara a puerta cerrada, priorizando la protección de la víctima al tratarse de una menor de edad. Asimismo, el imputado manifestó su deseo de recibir asistencia consular del gobierno de Estados Unidos, al contar con ciudadanía estadounidense; sin embargo, al intentar establecer comunicación telefónica, no se obtuvo respuesta.

Será en los próximos días cuando se lleve a cabo la audiencia correspondiente para determinar si Saúl Alejandro “N” será vinculado a proceso, mientras continúan las diligencias legales del caso.

Historias recomendadas:

Información Miguel Galindo

APG