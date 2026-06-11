Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir con un Tubo a su Expareja en Hermosillo

Un sujeto de 32 años fue detenido luego de presuntamente agredir con un tubo en la cabeza a su expareja en el fraccionamiento Las Lomas, al sur de Hermosillo, Sonora.

Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir con un Tubo a su Expareja en HermosilloFoto: Archivo N+

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Alerta en Hermosillo: un hombre presuntamente golpeó a su expareja con un tubo, resultando en una herida grave. Descubre más sobre este y otros casos de violencia familiar en la ciudad.

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