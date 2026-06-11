Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir con un Tubo a su Expareja en Hermosillo

Tres hombres fueron detenidos en distintos puntos de Hermosillo y puestos a disposición del Ministerio Público por su presunta participación en hechos de violencia familiar, entre ellos agresiones contra sus propios padres y una mujer que resultó lesionada con un tubo.



En la colonia La Cholla, Ángel Abel "N", de 23 años, fue arrestado luego de que agarró a patadas a su padre, un hombre de 60 años de edad, quien además denunció que su hijo lo amenazó con incendiar la vivienda. El incidente ocurrió en un domicilio ubicado sobre la avenida Yuste, donde acudieron elementos de la Policía Municipal para atender el reporte.

Hombre detenido por presuntamente agredir a su madre en colonia Las Amapolas

Por otra parte, en la colonia Las Amapolas, Luis Ignacio "N", de 48 años, fue detenido tras ser señalado por su madre, de 65 años, de agredirla verbalmente y causar daños dentro de la vivienda familiar. El arresto se realizó en las calles Bellota y Revolución.

Detenido por presuntamente agredir con un tubo a su expareja en Fraccionamiento Las Lomas

Asimismo, en el fraccionamiento Las Lomas, Jorge Alberto "N", de 32 años, fue aprehendido luego de que presuntamente golpeó con un tubo en la cabeza a su expareja, una mujer de 34 años que recibió atención médica por una herida de aproximadamente cinco centímetros. El hecho se reportó en las calles Perisur y Paseo Las Lomas, al sur de la ciudad.