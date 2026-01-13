Vinculan a Hombre por Presuntamente Matar con Piedras a Otro en Ensenada; Esto se Sabe

La Fiscalía General del Estado informó que fue detenido y vinculado a proceso un hombre identificado como Julio César “N”, señalado como presunto responsable del homicidio de una persona y de la tentativa de homicidio de otra, en hechos ocurridos el 23 de noviembre de 2025 en la zona centro de Ensenada. El ataque se registró alrededor de la medianoche en un terreno baldío ubicado sobre la calle 20 de Noviembre, entre Sexta y Séptima, donde las víctimas se encontraban pernoctando.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría agredido a ambas personas con piedras mientras se encontraban junto a una barda que delimita un terreno en desnivel con escombros. Como resultado de la agresión, uno de los hombres perdió la vida en el lugar, mientras que el segundo logró sobrevivir por causas ajenas a la voluntad del agresor, según los datos recabados por la autoridad.

La persona fallecida no ha sido identificada oficialmente, aunque era conocida con el apodo de “Don Gregorio”. El sobreviviente logró recibir atención tras el ataque, lo que permitió a las autoridades integrar elementos relevantes para el desarrollo de la carpeta de investigación correspondiente.

El presunto agresor obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Las indagatorias fueron encabezadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, que reunió pruebas y testimonios que permitieron solicitar y obtener una orden de aprehensión en contra de Julio César “N”, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Una vez cumplimentada la orden judicial, el imputado fue presentado ante un Juez de Control, quien tras analizar los datos de prueba aportados por el Ministerio Público determinó dictar auto de vinculación a proceso, dando continuidad formal al procedimiento penal en su contra.

En esta etapa del proceso, se estableció como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, con el objetivo de garantizar la presencia del imputado durante el desarrollo del juicio y evitar cualquier riesgo para las víctimas o para el curso de la investigación.

Asimismo, el juez concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará recabando elementos para robustecer el caso y definir con mayor precisión las responsabilidades penales del acusado.

