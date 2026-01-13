Cinco Personas Fueron Detenidas por Presuntas Pintas de Grafiti en Ensenada

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada realizó durante el fin de semana diversas intervenciones en distintos puntos de la ciudad que derivaron en el aseguramiento de cinco personas por el probable delito de daños a propiedad ajena, relacionados con la realización de grafitis. Las acciones se desarrollaron entre el sábado 10 y el domingo 11 de enero, como parte de recorridos de vigilancia, atención a reportes ciudadanos y monitoreo de videovigilancia.

De acuerdo con la información oficial, las intervenciones se efectuaron en zonas como el Centro, la colonia Obrera y la colonia Hidalgo, donde los agentes detectaron a personas presuntamente realizando pintas en bardas, estructuras, un domicilio particular, una pared comercial y un vehículo.

¿Cómo sucedieron las detenciones de las personas que presuntamente realizaban daños a la propiedad con grafitis?

La primera detención se registró alrededor de las 14:57 horas del sábado, cuando a través del sistema de videovigilancia se observó a un joven realizando grafiti debajo de un puente en la calle Segunda, entre Mar Oriente y Mar Poniente, en la Zona Centro. Tras su localización en el sitio, se le encontró un aerosol durante una revisión preventiva.

Horas más tarde, cerca de las 17:35 horas, otro hombre fue intervenido por realizar pintas en una pared ubicada en la calle Cuarta y Floresta, también en la Zona Centro. Posteriormente, alrededor de las 20:00 horas, dos personas fueron aseguradas en la calle Iturbide, entre Octava y Novena, en la colonia Obrera, tras ser señaladas por realizar grafitis en un domicilio y en una pared comercial.

La quinta intervención ocurrió el domingo 11 de enero, cerca de las 14:23 horas, en la colonia Hidalgo, donde un hombre fue asegurado por presuntamente causar daños mediante grafiti a los faros delanteros de un vehículo tipo pickup estacionado en la vía pública.

Posteriormente, los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación legal por el probable delito de daños a propiedad ajena, conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

Información de Patricia Lafarga

RCP