Fuerte Incendio en Empresa Procesadora de Aserrín Moviliza a Bomberos en Zona Este de Tijuana

Durante la noche del lunes se registró un fuerte incendio en la zona Este de Tijuana, el cual se originó al interior de una empresa procesadora de aserrín ubicada sobre la calle Sonora, en las inmediaciones de la colonia El Florido.

Incendio se propago rápidamente

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se propagó rápidamente debido al tipo de material almacenado en el lugar, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia. Al sitio acudieron aproximadamente 15 elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana, quienes realizaron labores para controlar y sofocar las llamas, así como para evitar que el incendio se extendiera a predios cercanos.

Tras varios minutos de trabajo, el siniestro fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes determinen el motivo del siniestro.

Al corte de esta edición elementos de bomberos continuan trabajando en el lugar, aunque reportan que el siniestro ya se encuentra contenido.

