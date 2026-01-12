Niña es Presuntamente Agredida por su Padre en BC; el Hombre Huyó y Terminó Atropellado

Agentes de la Policía Municipal de Ensenada auxiliaron la mañana del sábado 10 de enero a una niña de siete años de edad que presentaba una herida en el cuello, presuntamente provocada por su padre, quien se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. El hecho se registró en la delegación de El Sauzal, donde el caso derivó posteriormente en un atropellamiento del presunto agresor cuando intentaba huir.

De acuerdo con la información recabada, alrededor de las 6:00 horas el abuelo de la menor acudió a la delegación de El Sauzal para solicitar apoyo. Señaló que su hijastro, de 32 años de edad, llegó a su domicilio en aparente estado de intoxicación, manifestando que presuntamente querían agredirlo, y llevaba consigo a su hija, quien presentaba una lesión en el cuello ocasionada, al parecer, por un objeto filoso.

Ante la gravedad de la herida, el abuelo decidió trasladar de inmediato a la niña y al hombre a las instalaciones policiales para pedir auxilio. Sin embargo, al arribar al sitio, el padre de la menor se dio a la fuga al percatarse de la presencia de los agentes, dejando a la niña bajo resguardo de las autoridades.

El padre huyó tras ver a los policías y terminó siendo atropellado por un autobús.

Mientras los oficiales atendían a la menor, se recibió un reporte sobre un atropellamiento ocurrido en la carretera Ensenada-Tijuana, en el tramo El Sauzal–San Miguel. Al acudir al lugar, los agentes confirmaron que la persona lesionada era el mismo individuo que había huido momentos antes de la delegación tras llevar a su hija herida.

La menor fue atendida por agentes municipales adscritos al Escuadrón Violeta, quienes le brindaron acompañamiento y protección durante el procedimiento. Posteriormente, fue trasladada a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica especializada y valorar la gravedad de la lesión.

Con el avance de las actuaciones, se estableció que la prioridad fue garantizar la integridad física y emocional de la niña, quien quedó bajo resguardo institucional mientras se definían las acciones correspondientes.

En tanto, el hombre atropellado recibió atención médica tras el percance ocurrido cuando intentaba escapar. Su situación legal quedó sujeta a las investigaciones que realicen las autoridades competentes, conforme a los datos recabados durante la intervención.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga | N+

RCP