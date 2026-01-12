Ataque Armado Deja Sin Vida a "Chakin Valadez", Creador de Contenido en Ensenada

Un creador de contenido fue asesinado a balazos la mañana de este sábado mientras se encontraba a bordo de un camión repartidor en el fraccionamiento San Borja Residencial, en la ciudad de Ensenada.

Ataque armado contra "Chakin Valadez"

El ataque armado ocurrió cuando sujetos dispararon contra el vehículo, dejando a la víctima sin vida en el interior de la unidad. Tras el reporte a los números de emergencia, se registró una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y paramédicos, quienes al arribar confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con información preliminar confirmada por la Fiscalía General del Estado, la víctima fue identificada como Isaac Efraín, de 43 años de edad, quien se desempeñaba como creador de contenido en redes sociales bajo el nombre de “Chakin Valadez”, donde compartía videos relacionados con viajes en carretera y recorridos por distintas zonas del estado.

Un día antes del ataque, el creador de contenido publicó un mensaje en sus redes sociales que posteriormente llamó la atención de sus seguidores:

Este viaje parece ser el último quizá. Pero lo vamos a disfrutar como si fuera el primero del año. Nada es real como la velocidad que se percibe al mirar o sentir a través de las ventanas del alma. Solo voy de paso y espero esta vez hacerlo mejor que ayer. Por siempre 3 puntos. El Llano Colorado, Baja California, México.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad para permitir las diligencias correspondientes y la recolección de indicios balísticos. Peritos de la Fiscalía General del Estado quedaron a cargo del procesamiento de la escena, así como de la integración de la carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque.

