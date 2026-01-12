¿Quién Era Chakin Valadez?, Creador de Contenido Asesinado en Ensenada

Isaac Efraín, de 43 años de edad, quien se desempeñaba como creador de contenido en redes sociales como facebook e instagram bajo el nombre de “Chakin Valadez”, se convirtió en una figura cercana para miles de personas en redes sociales, donde documentaba su vida en la carretera y momentos especiales con su familia.

Chakin Valadez era originario de Baja California Sur y residia San Quintín, compartía su día en la carretera a bordo de su camión, que utilizaba tanto para el reparto de mercancía como para grabar su contenido. Sus videos mostraban recorridos por distintos puntos de Baja California y Baja California Sur.

Además de mostrar su rutina laboral, Chakin Valadez utilizó sus plataformas para hablar abiertamente de su historia personal. Durante años enfrentó problemas de adicciones y alcoholismo, una etapa que logró superar y que lo llevó a compartir mensajes breves dirigidos a personas que atravesaban situaciones similares, con el objetivo de alentarlas a buscar ayuda y no rendirse.

Ataque armado contra "Chakin Valadez"

El pasado sábado 10 de enero, sujetos armados dispararon contra un camión donde se encontraba Isaac Efraín, dejando a la víctima sin vida en el interior de la unidad.

Tras el reporte a los números de emergencia, se registró una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y paramédicos, quienes al arribar confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Un día antes del ataque, el creador de contenido publicó un mensaje en sus redes sociales que posteriormente llamó la atención de sus seguidores:

Este viaje parece ser el último quizá. Pero lo vamos a disfrutar como si fuera el primero del año. Nada es real como la velocidad que se percibe al mirar o sentir a través de las ventanas del alma. Solo voy de paso y espero esta vez hacerlo mejor que ayer. Por siempre 3 puntos. El Llano Colorado, Baja California, México.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad para permitir las diligencias correspondientes y la recolección de indicios balísticos. Peritos de la Fiscalía General del Estado quedaron a cargo del procesamiento de la escena.

