Sujetos Armados Atacan Bar en Tijuana y Dejan Un Herido; Esto se Sabe

Un tramo de la calle Orizaba, en la colonia Aviación de Tijuana, fue acordonado la tarde del domingo por elementos de la Policía Municipal, luego de que una persona resultara herida por disparos de arma de fuego al interior de un bar ubicado casi en la esquina con el bulevar Agua Caliente. El ataque provocó la movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia en la zona.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, los hechos ocurrieron cuando varias personas realizaron detonaciones contra el establecimiento y posteriormente huyeron, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero. La agresión generó alarma entre clientes y vecinos, quienes solicitaron apoyo inmediato a través de los números de emergencia.

Sujetos armados atacan bar en Tijuana dejando una persona herida.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención a la persona lesionada, quien fue estabilizada y trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud, aunque se confirmó que fue atendida de manera oportuna.

La zona fue delimitada por elementos policíacos para permitir las diligencias correspondientes, mientras agentes realizaron recorridos en los alrededores con el objetivo de recabar información que permita ubicar a los presuntos responsables. El acordonamiento obligó a desviar momentáneamente la circulación vehicular y peatonal en ese punto de la colonia Aviación.

Hasta el cierre de esta información, no se reportan personas detenidas en relación con el caso. Las autoridades continúan con la revisión de posibles cámaras de vigilancia en la zona y con la recopilación de testimonios para fortalecer la carpeta de investigación.

Historias recomendadas:

RCP