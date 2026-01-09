Detienen a Pareja y Aseguran Armas en Granjas Familiares, Tijuana; Esto Pasó

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó sobre la detención de dos personas, así como el aseguramiento de dos armas de fuego, durante un recorrido de vigilancia preventiva en la colonia Granjas Familiares División del Norte.

Te podría interesar: Localizan Dos Fosas Clandestinas en Zona Rural del Valle de Mexicali; Esto se Sabe

Localizan armas en vehículo tras intervención policial

De acuerdo con la corporación, los hechos ocurrieron cuando agentes de la Policía Municipal detectaron un vehículo tipo vagoneta, marca Ford Edge, estacionado en la vía pública, cuyo conductor fue observado arrojando basura por la ventana, incurriendo en una falta administrativa al artículo 98 del Bando de Policía y Gobierno.

Tras la intervención, los oficiales se aproximaron a la unidad, la cual era tripulada por un hombre y una mujer. Al dialogar con el conductor, el agente encargado de la seguridad perimetral se percató de la presencia de lo que parecía ser un arma de fuego entre el asiento del conductor y el portavasos.

Ante esta situación, mediante comandos verbales, se indicó a ambos ocupantes que descendieran del vehículo y evitaran realizar movimientos. Al bajar primero el hombre, quedó a la vista un arma de fuego tipo subfusil, por lo que ambos fueron asegurados y colocados en la parte posterior de la unidad.

Durante la inspección del automóvil, los agentes localizaron un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, abastecida con cinco cartuchos útiles, así como un arma tipo subfusil de plástico, calibre 9 milímetros, con dos cargadores de plástico, cada uno con cinco cartuchos útiles, dando un total de 10 cartuchos.

Por lo anterior, se procedió a la detención de ambas personas, quienes se identificaron como César “N”, de 40 años de edad, y Yasmín “N”, de 32 años, esta última con otra identidad. A ambos se les informó el motivo de su detención y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Historias recomendada:

APG