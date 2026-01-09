Alertan por Tormenta Invernal en Baja California: Dejará Lluvias, Vientos Fuertes y Nieve

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, a partir hoy viernes 9 y hasta el domingo 11 de enero, una tormenta invernal impactará a Baja California, provocando lluvias, fuertes rachas de viento y un marcado descenso de temperatura en diversas regiones del estado.

Lluvia, bajas temperaturas y vientos

La autoridad estatal detalló que se prevén vientos de hasta 90 kilómetros por hora, así como oleaje elevado de hasta 3.5 metros en la costa del Pacífico, lo que podría generar condiciones peligrosas para la navegación y actividades marítimas.

Asimismo, se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas, principalmente durante el sábado 10 y la madrugada del domingo 11 de enero, por lo que se exhorta a extremar precauciones al transitar por carreteras de montaña.

Recomendaciones

Protección Civil recomendó a la población evitar actividades al aire libre, reducir la velocidad al conducir, especialmente en tramos serranos, y abrigarse adecuadamente ante el descenso de temperaturas. En caso de emergencia, se reiteró el llamado a comunicarse de inmediato al 911.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir puntualmente las indicaciones emitidas durante el desarrollo de este fenómeno meteorológico.

APG