Autoridades de EUA Desmantelan Túnel Subterráneo Conectado con Tijuana: Aseguran Droga

Autoridades federales de Estados Unidos descubrieron un sofisticado túnel subterráneo que conectaba Tijuana con una supuesta tienda en Otay Mesa, donde aseguraron más de una tonelada de cocaína con un valor estimado de 45 millones de dólares.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, la investigación se desarrolló durante varios meses y permitió el arresto de cuatro personas, quienes son acusadas de conspirar para traficar droga a través de esta estructura subterránea.

Características del túnel

El túnel contaba con sistemas avanzados de ventilación, electricidad, rieles para el traslado de mercancía y paredes reforzadas, lo que lo convierte en una de las construcciones clandestinas más sofisticadas detectadas en la región.

Asimismo, se informó que tenía una extensión aproximada de casi 600 metros, conectando territorio mexicano con un punto en Otay Mesa, en Estados Unidos.

Durante un operativo realizado el pasado 29 de mayo, agentes federales decomisaron cerca de una tonelada de droga, presuntamente cocaína, la cual era transportada mediante este túnel.

Las autoridades señalaron que este hallazgo representa un fuerte golpe a las operaciones del crimen organizado, particularmente en las rutas de trasiego de drogas entre México y Estados Unidos.

Información Carolina Vázquex

APG