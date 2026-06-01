Autoridades de EUA Desmantelan Túnel Subterráneo Conectado con Tijuana: Aseguran Droga

El Túnel conectaba Tijuana con una supuesta tienda en Otay Mesa, contaba con ventilación, electricidad, rieles y paredes reforzadas

Localizan Túnel Subterráneo EUA a TijuanaFoto: N+

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Un túnel de casi 600 metros conectaba Tijuana con Otay Mesa, usado para traficar droga. Autoridades de EUA arrestan a 4 personas y decomisan cocaína valuada en 45 millones de dólares.

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