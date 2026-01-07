Mega Corte de Agua en Tijuana y Rosarito Hoy: 691 Colonias Afectadas, ¿Cuándo se Restablece?

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que el suministro de agua potable en Tijuana y Playas de Rosarito comenzará a restablecerse de manera gradual tras la suspensión programada por trabajos de interconexión en el Acueducto Florido-Aguaje.

La medida forma parte de una obra de infraestructura hidráulica que busca mejorar el abastecimiento de agua en ambos municipios y que impacta a 691 colonias de la región.

¿Por qué se suspenderá el Servicio de Agua?

De acuerdo con la CESPT, la suspensión iniciará a las 00:00 horas del jueves 8 de enero como parte de los trabajos de conexión de un nuevo tramo de tubería en el acueducto, específicamente en la colonia Lomas de la Presa.

Estas labores requieren el cierre total del sistema, ya que el Acueducto Florido-Aguaje es una de las principales fuentes de suministro para Tijuana y Playas de Rosarito.

Restablecimiento será gradual en colonias afectadas

El director general de la CESPT, Jesús García Castro, explicó que las maniobras técnicas contemplan 54 horas continuas de trabajo, seguidas de un periodo adicional para la recuperación del sistema hidráulico, por lo que se comenzará a restablecerse de manera gradual entre el sábado 10 y domingo 11 de enero.

Por ello, el regreso del agua no será simultáneo, sino progresivo, comenzando entre el sábado y domingo, dependiendo de la ubicación y la presión en la red.

¿Qué Distritos se quedarán sin agua?

En Tijuana

Distrito Aldo Esquer

Distrito Armando Valenzuela:

Distrito Florido:

Distrito Paraíso

Distrito Reforma

En Rosarito

Zona Pórticos De Santa Fe

Zona de Playas de Rosarito

Llama a tomar precauciones

La CESPT exhortó a la ciudadanía a:

Hacer uso responsable del agua durante el proceso de recuperación

Mantener reservas únicamente para actividades esenciales

Estar atentos a los avisos oficiales sobre el restablecimiento total del servicio

El organismo reiteró que estos trabajos son necesarios para fortalecer la infraestructura y mejorar el suministro a largo plazo en la región.

APG