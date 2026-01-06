Anuncian Mega Corte de Agua en 691 Colonias de Tijuana y Rosarito: Lista Completa

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que el próximo jueves 8 de enero, a partir de las 00:00 horas, se llevará a cabo la suspensión del suministro de agua potable en 691 colonias de Tijuana y Playas de Rosarito. La medida obedece al inicio de trabajos de interconexión en el Acueducto Florido-Aguaje, específicamente en el tramo ubicado en la colonia Lomas de la Presa, como parte de una obra programada de infraestructura hidráulica.

De acuerdo con la información oficial, la suspensión se realizará para conectar un nuevo tramo de tubería con la red existente del acueducto, infraestructura que abastece a un alto porcentaje de ambos municipios. La CESPT explicó que estas labores requieren el cierre total del sistema durante un periodo prolongado.

El director general del organismo, Jesús García Castro, precisó que los trabajos contemplan 54 horas continuas de intervención técnica, a las que se suman aproximadamente 36 horas adicionales correspondientes al proceso de recuperación del sistema. Durante este lapso, el suministro de agua se verá interrumpido de manera generalizada en las colonias incluidas dentro del alcance del acueducto.

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua con normalidad en Tijuana y Rosarito?

La autoridad señaló que la reapertura del Acueducto Florido-Aguaje está programada para el sábado 10 de enero, momento en el que iniciará de manera gradual la distribución del agua potable en los distintos puntos de Tijuana y Playas de Rosarito.

Este acueducto transporta un caudal aproximado de 2 mil 600 litros por segundo, volumen con el que se cubre una parte considerable de la demanda de agua potable en la región. Debido a estas características, la CESPT indicó que se trata de una reparación de gran magnitud que requiere el tiempo establecido para su correcta ejecución.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones y almacenar agua con anticipación, a fin de cubrir las necesidades básicas durante el periodo de suspensión. Asimismo, hizo un llamado a mantenerse informados sobre el desarrollo de los trabajos y el proceso de restablecimiento del servicio.

A partir de este punto, este es el listado completo de las 691 colonias afectadas por la suspensión del suministro de agua en Tijuana y Rosarito.

En Tijuana en el distrito Aldo Esquer:

8vo HYTO

Albatros

Alberto Bustamante

Alemán

Altamira

Altamira Sur

Altos

Anexa Los Laureles

Ángel

Antorcha Campesina 1

Antorcha Campesina 2

Antorcha Progreso

Artesanal

Azcona

Azteca

Brisa Marina

Cañadas Granjas La Esperanza

Cañón Del Matadero

Cañón Del Pato

Cañón Del Sol

Cañón Guerrero

Cañón Tampico

Cañón Yucatán

Callejón Palmeras

Carretas

Chihuahua

Cima

Cimas Del Parque

Ciudad Jardín

Colinas Del Mediterráneo

Corona Del Mar

Corona Del Mar Secc. Gavias

Corona Encantada

Cortez

Costa Coronado Residencial

Cruz García

Cueva

Cumbres

Cumbres De INETT

Cumbres Del Sol

Cúspide

Divina Providencia

Divina Providencia II

Fausto González

Flores Magón

Francisco Villa

Gran Tenochtitlán

Granjas Del Mar

Granjas Familiares La Esperanza

Granjas La Esperanza

Guerrero

Hacienda Linda Vista

Hacienda San Juan

Hectáreas 5 y 8

Héroes De La Independencia L-1

Herrera

Hidalgo

Independencia

Ixpalia

Jacarandas

Jibarito

Johnson Norte

Johnson Sur

Jose Gpe. Osuna Millán

K

La Isla

La Joya

La Perla Del Pacífico

Laderas Del Mar

Laureles

Lazaro Cárdenas

Lazaro Cárdenas 3ra Mesa

Linda Vista

Loma Bonita Norte

Lomas De San Ángel

Lomas De Tijuana

Lomas Del Mar

Lomas Del Pacífico

Lomas Del Porvenir

Lomas Encantadas

Lomas Misión Del Sol

Macías

Manuel Gutiérrez Najera

Manuel Paredes

Manuel Paredes 1A Secc.

Manuel Paredes 2A Secc.

Manuel Paredes 3A Secc.

Mar Vista

Mateo

Michoacán

Milenio 2000

Milenio 2000 Corona Encantada

Milenio 2000 Herradura

Milenio 2000 I Secc.

Milenio 2000 II Secc.

Milenio 2000 III Secc.

Milenio 2000 IV Secc.

Mirador

Miramar

Misión Del Sol

Monte

Montes Olímpicos

Morelos

Niños Héroes

Nopalera

Nueva Aurora

Nuevo Milenio

Oasis

Oaxaca Ángel Fernández

Obrera Oaxaca

Osuna Millán

Palmeras

Parque Industrial La Jolla

Parque Industrial Valle Sur II

Patrimonial Benito Juárez

Patriotismo

Pedregal De Santa Julia

Perla Residencial

Playas Cantineros

Playas Coronado

Playas Costa Azul

Playas Costa Hermosa

Playas De Tijuana

Playas De Tijuana Costa

Playas De Tijuana Costa De Oro

Playas De Tijuana Jardines

Playas De Tijuana Jardines Del Sol

Playas De Tijuana Monumental

Playas De Tijuana Triángulo De Oro

Playas Dorado

Playas Sección Cantineros

Playas Terrazas De Mendoza

Primer Ayuntamiento

Progreso

Puente La Joya

Puente Del Sol

Rancho Durazno

Rancho La Cima

Rancho Las Flores

Real De Loma Bonita

Residencial Valle Sur II

Roberto Yahuaca

Roma

Rosales

Rosas

Rubí

Ruiz Valencia

Salvatierra

Salvatierra Ampliación

San Bernardo

San Sebastián

Santa Rosa Herrera

Soler

Terrazas Del Sol

Terrazas San Bernardo

Todos Santos

Unión

Unión Libre

Villa Hermosa

Villamar

Vista Al Mar

Vista Del Pacífico

Vista Encantada

Xicoténcatl Layva

Xicoténcatl Leyva Alemán

Xicoténcatl Leyva II

Xicoténcatl Leyva Montera

La Joya 2

Castillo

Centro

Este

Norte

En Tijuana en el distrito Armando Valenzuela:

Baja Maq. Insurgentes

Parque Industrial La Campiña

Valle De Las Flores

La Campiña

Libramiento

El Porvenir

Seminario

Los Saucillos

En Tijuana en el distrito Florido:

Florido 2

El Realito

Florido Parque Industrial

Lomas Virreyes

Parque Industrial El Florido II

Sevilla Residencial

El Florido I

Los Abedules

Hacienda Casa Grande

En Tijuana en el distrito Paraíso:

Adolfo López Mateos

Aguaje De La Tuna

Aguaje De La Tuna 1ra Secc.

Aguaje De La Tuna 2da Secc.

Alfa Panamericano

Alfonso Ballesteros

Alfonso Corona Del Rosal

Ampliación Xochimilco

Antonio

Árboles

Ballesteros

Bosque

Brisas

Burócrata Hipódromo

Cañada Verde

Cañón De La Pedrera

Camino Verde

Chapultepec

Chapultepec 10

Chapultepec 9

Chapultepec Este

Chula Vista

Colinas De Agua Caliente

Colinas De California

Colinas De Cortez

Colinas Del Rey

Colinas San Ángel

Condesa

Cuesta

Cumbres De Juárez

Cumbres Del Sol

Durango

Emperadores

Esmeralda

Fortin De Las Flores

Fuentes

Gas y Anexa

Gabilondo

Gertrudis Green

Guadalajara

Guadalajara Fundadores

Guadalajara La Mesa

Guanajuato

Gutiérrez Ovalle

Hacienda Agua Caliente

Hacienda Las Palomas

Hacienda Remosa

Herradura

Herradura Norte

Herradura Sur

Hipódromo

Huertas 4

Ignacio Ramírez

Internacional

Ismael Llamas

Jardines De Agua Caliente

Jardines De Chapultepec

Jardines De La Misión

Jardines De Las Cruces

Jardines De San Carlos

Juárez

Juárez (Cacho)

La Cuesta II

La Rioja Residencial

Leandro Valle

Leandro Valle II

Lomas De Agua Caliente

Lomas De Agua Caliente 1

Lomas De Agua Caliente 3

Lomas De Agua Caliente 5

Lomas De Agua Caliente 6

Lomas De Chapultepec California

Lomas De Los Doctores

Lomas Del Río

Lomas Hipódromo

Lomas Hipódromo Camion Real

Lomas Las Guertas

Luis Echeverría

Madero

Madero Sur

Maestro

Martín De Porres

Mediterráneo

Mesa

México

Militar

Mirador La Mesa

Monte San Antonio

Monterrey

Monterrey Laderas

Morelos Parque Industrial

Nueva Era

Nueva Esperanza

Oasis

Obrera

Obrera 2da Secc.

Obrera 3ra Secc.

Obrera Mixtecos

Palmas

Panamericano

Paraíso

Parque Industrial Pacífico

Patrimonio Familiar

Pedrera

Planetario

Plazas

Primavera

Privada Catalana

Pro-Hogar

Puerta De Hierro

Punta Loma

Ramírez

Rancho Grande

Real De La Arboleda

Residencial Agua Caliente

Residencial Colinas De Chapultepec

Residencial De Cortez

Residencial El Palmar

Residencial Esmeralda

Residencial La Esperanza

Residencial Pueblo Bonito

Rinconada De La Cacho

Rubí

Rubí Aguadores

Rubí Cumbres

Rubí Fundadores

Rubí Jardines

Rubí Lomas

Rubí Terrazas

Rubí Valle Sur

San Carlos

Sánchez Díaz

Santa Cecilia

Santa Elena

Santa Fe

Sierra

Simón Bolivar

Tanque Aguaje De La Tuna

Tejamen

Tejamen Ampliación

Tepeyac

Valle Del Pedregal

Valle Del Rubí Sección Lomas

Valle Del Rubí Sección Terrazas

Valle Del Sur

Vegas

Veracruz

Villa Colonial

Villa Lomas

Villas Campestre

Villegas

Vista Dorada

Vivienda Popular

Xochimilco

Xochimilco Solidaridad

Hipódromo 2

Hipódromo 5

Huertas 4

20 De Noviembre

Alcalá

Alicia Carrillo

Anahuac

Ángeles

Angélica

Angélica Parcela 213

Camichin

Cataviña

Ceceña

Contreras

Corona Del Rosal

Cortez La Mesa

Dimenstein

Electricistas

Electricistas 2

Escondida

Escondida La Mesa

Españoles

Gerónimo Meza

Guillen

Jerónimo

José Del Alto

José Del Rio

José Sandoval

La Mesa

Leos Montoya

Lilas

López

López Lucio

Luz Juarez

Magaña

Montebello

Moreno

Olivos

Pedregal

Quinta Alta

Real Del Monte

Reynoso

Reynoso 2

Rincón Colonial

Sandoval

Santa Anita

Santa Cruz

Santa Rosa La Mesa

Santos

Sonoita

Sonora

Volcanes

Chapultepec California

Chihuahua La Mesa

Huertas 5

La Villa

Agua Caliente

Agua Caliente Sección Pinos

América

Aviación

Calette

Chapultepec Doctores

Coto I

Cubillas Sur

Cubillas

Dávila

Marrón

Neidhart

Revolución

Río Tijuana Zona Poniente

Zona Urbana Río Tijuana

En Tijuana en el distrito Reforma:

18 De Marzo

18 De Marzo (Sánchez Taboada)

3 De Octubre

Abedul

Alameda

Alcatraces

Alcatraces II

Alfredo Ames

Arnulfo Palomera

Baja California

Balcón Las Huertas

Balcones

Banus Residencial

Barcelona Residencial

Benton

Cañón Centenario

Cañón Del Sainz

Cañón El Salado

Cachanillas

Camino Verde Andador Nayarit

Camino Verde Cerro De La Chichi

Camino Viejo

Campos

Carmen Castillo

Castro

Castro Green

Centenario II

Cerro Bola

Ciénega

Colinas De Cortes

Colinas De La Cantera

Colinas De La Cruz

Colinas De La Mesa

Colinas De La Presa

Colinas De San Rafael

Cometa

Constitución De 1857

Cueros De Venado

David Cortez Parcela 216

Divisón Del Norte

Emiliano Zapata

Esperanza

Fernando Amilpa

Ferrocarril

García

Genaro Vázquez

Generación 2000

Gloria

Granjas Amparo Sánchez

Granjas Buenos Aires

Granjas Buenos Aires 1

Granjas Buenos Aires 2

Granjas El Tecolote

Grupo México

Hacienda Acueducto

Hacienda De Criollos

Hacienda Del Pacífico

Huertas 1

Huertas 2

Huertas 3

Jalisco

Jardín De Las Bugambilias

Jardines De La Arboleda

Jardines De La Gloria

Jardines De La Mesa

Jardines De Las Glorias

Jolla (La Gloria)

Jolla La Mesa

La Esperanza

Lagunitas

Las Palmas

Latinos

Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas Ampliación

Lilas y Noche Buena

Loma Bonita

Loma Dorada (Campos)

Lomas

Lomas De La Amistad

Lomas De La Cruz

Lomas De La Presa

Lomas De San Martín

Lomas Verdes

Luis

Luna Park

Martínez Dominguez

Maurilio Magallón

Mérida

México Lindo

Mi Patrimonio

Mi Ranchito

Monarca

Moreno 2a Secc.

Naranjos

Niño Artillero

Niños Héroes (La Mesa)

Niños Héroes Este

Nordika Parque Industrial

Orizaba

Palma

Parcela 51

Parcela 65

Parcela 77

Parcela 90

Paseos Del Pacífico

Paseos Del Prado

Pino Suárez

Pinos De Aguero

Pinos De Nares

Plan de Iguala

Predios Urbanos De La Mesa

Presa Rodríguez

Puerta Plata

Ramos (La Mesa)

Rancho Alegre

Rancho Buena Vista

Reforma

Residencial Arboledas

Residencial Los Pinos

Reyes

Río Tijuana 3ra Etapa Vía Poniente

Rubio

San Antonio Oeste

San Luis

Sánchez Taboada

Sánchez Taboada Ampliación

Sánchez Taboada Cuauhtémoc

Sánchez Taboada Escultores

Sánchez Taboada II

Santa Cruz

Santa Cruz Cuarta Secc.

Suspiro

Tecolote

Tecolote II

Tecolote II Sección

Tecolote-Lagunitas

Terrazas De La Presa

Tona

Trabajadores 8000

Triundo

Urias

Valle

Valle Dorado

Valles

Venados

Villa De Las Palmas

Villa De La Palma

Villa Del Álamo

Villa Floresta

Villa Urrutia

Villa Urrutia IV Sección

Villas De Baja California

Villas De La Presa

Villas Del Alcazar

Villas Del Roble

Vista Horizonte 3ra Secc.

Vivienda Magisterial 37

Yamille

Zermeño

Cañón Centenario

Parque Industrial Pacífico II

Arboledas La Mesa

Constitución de 1917

En Rosarito en la zona Pórticos De Santa Fe:

Acueducto Costo Tijuana

San Agustín

Baja Malibú

Bonanza Residencial

Brisas De Santa Fe

Brisas Del Mar

Chula Vista

Colinas De San Antonio

Colinas Del Sol

Cuesta Blanca

Cuestecita

Delfines

Escondida

Esperanza

Francisco Zarco

Habitacional Estrella

Hacienda Las Flores

La Cuestecita

Las Villas Santa Fe

Ley Del Servicio Civil

Loma Blanca

Lomas De La Esperanza

Lomas De San Antonio

Lomas Del Desierto

Lomas Del Real

Lomas Santa Fe

Madeira

Villa Residencial Santa Fe

Villa Residencial Santa Fe 2

Villa Residencial Santa Fe 3

Villa Residencial Santa Fe 5

Urbiquinta Del Cedro

Urbiquinta Versalles

Valparaíso Residencial

Verona Residencial

Viñas Del Mar

En Rosarito en la zona de Playas de Rosarito:

Alisitos

Ampliación Aztlán

Ángeles

Antonio Del Mar

Arroyo Huacatay

Artesanos De Popotla

Aztlán

Barca

Benito Juárez

Benito Juárez Ampliación

Buena Vista

Campestre Lagos

Cervera Kiriakidez

Chula Vista

Codnd. Vertical Las Olas Mar y Sol

Colinas De Aragón

Colinas De Mazatlán

Colinas Del Sol

Constitución

Constitución Cañon Ramírez

Constitución Ampliación

Coral

Cordero

Costa de Oro

Hermenegildo Cuenca Díaz

Cumbres De Rosarito

Cumbres Del Mar

Cumbres Del Sol

Echeverría

El Coral

Estrella Del pacífico

Fuente

Guacatay

Hacienda Floresta Del Mar

Hacienda San Martín

Herradura Rosarito

Huacatay

Huahuatay

Independencia

Jolla Real

La Cascada

Las Olas Grand

Leyes De Reforma

Leyes De Reforma Ampliación

Lienzo Charro

Lomas Altas 1

Lomas De Montecarlo

Lomas De Rosarito

López Gutiérrez

Los Ramos

Lucio Blanco

Lucio Blanco Ampliación

Machado Norte

Magisterial Rosarito

Mexicali

San Miguel

Mina

Miramar

Misión Del Mar

Misión Del Mar I y II

Obrera

Paloma

Plan Libertador

Plan Libertador Ampliación

Playa Blanca

Playa Encantada

Playa Mazatlán

Playas De Santander

Santa Anita

Veracruz

Villa Bonita

Villa Del Mar

Villa Pacífica

Santa Anita

Finalmente, la CESPT recordó que durante el mes de diciembre se realizó una obra emergente en el bulevar Díaz Ordaz, donde se instalaron 250 metros lineales de tubería de 54 pulgadas de diámetro como parte del nuevo tramo del Acueducto Florido-Aguaje. La dependencia agradeció la comprensión de la ciudadanía y mencionó que los trabajos buscan mejorar la calidad del agua en beneficio de la población.

