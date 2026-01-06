Anuncian Mega Corte de Agua en 691 Colonias de Tijuana y Rosarito: Lista Completa
La interrupción del suministro de agua se extenderá por varios días debido a los trabajos técnicos que impactarán más de 600 colonias en Tijuana y Rosarito.
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que el próximo jueves 8 de enero, a partir de las 00:00 horas, se llevará a cabo la suspensión del suministro de agua potable en 691 colonias de Tijuana y Playas de Rosarito. La medida obedece al inicio de trabajos de interconexión en el Acueducto Florido-Aguaje, específicamente en el tramo ubicado en la colonia Lomas de la Presa, como parte de una obra programada de infraestructura hidráulica.
Anuncian suspensión del servicio de agua en 691 colonias de Tijuana y Rosarito.
De acuerdo con la información oficial, la suspensión se realizará para conectar un nuevo tramo de tubería con la red existente del acueducto, infraestructura que abastece a un alto porcentaje de ambos municipios. La CESPT explicó que estas labores requieren el cierre total del sistema durante un periodo prolongado.
El director general del organismo, Jesús García Castro, precisó que los trabajos contemplan 54 horas continuas de intervención técnica, a las que se suman aproximadamente 36 horas adicionales correspondientes al proceso de recuperación del sistema. Durante este lapso, el suministro de agua se verá interrumpido de manera generalizada en las colonias incluidas dentro del alcance del acueducto.
¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua con normalidad en Tijuana y Rosarito?
La autoridad señaló que la reapertura del Acueducto Florido-Aguaje está programada para el sábado 10 de enero, momento en el que iniciará de manera gradual la distribución del agua potable en los distintos puntos de Tijuana y Playas de Rosarito.
Este acueducto transporta un caudal aproximado de 2 mil 600 litros por segundo, volumen con el que se cubre una parte considerable de la demanda de agua potable en la región. Debido a estas características, la CESPT indicó que se trata de una reparación de gran magnitud que requiere el tiempo establecido para su correcta ejecución.
La dependencia exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones y almacenar agua con anticipación, a fin de cubrir las necesidades básicas durante el periodo de suspensión. Asimismo, hizo un llamado a mantenerse informados sobre el desarrollo de los trabajos y el proceso de restablecimiento del servicio.
Este es el listado completo de las 691 colonias afectadas en Tijuana y Rosarito por la suspensión de agua.
A partir de este punto, este es el listado completo de las 691 colonias afectadas por la suspensión del suministro de agua en Tijuana y Rosarito.
En Tijuana en el distrito Aldo Esquer:
- 8vo HYTO
- Albatros
- Alberto Bustamante
- Alemán
- Altamira
- Altamira Sur
- Altos
- Anexa Los Laureles
- Ángel
- Antorcha Campesina 1
- Antorcha Campesina 2
- Antorcha Progreso
- Artesanal
- Azcona
- Azteca
- Brisa Marina
- Cañadas Granjas La Esperanza
- Cañón Del Matadero
- Cañón Del Pato
- Cañón Del Sol
- Cañón Guerrero
- Cañón Tampico
- Cañón Yucatán
- Callejón Palmeras
- Carretas
- Chihuahua
- Cima
- Cimas Del Parque
- Ciudad Jardín
- Colinas Del Mediterráneo
- Corona Del Mar
- Corona Del Mar Secc. Gavias
- Corona Encantada
- Cortez
- Costa Coronado Residencial
- Cruz García
- Cueva
- Cumbres
- Cumbres De INETT
- Cumbres Del Sol
- Cúspide
- Divina Providencia
- Divina Providencia II
- Fausto González
- Flores Magón
- Francisco Villa
- Gran Tenochtitlán
- Granjas Del Mar
- Granjas Familiares La Esperanza
- Granjas La Esperanza
- Guerrero
- Hacienda Linda Vista
- Hacienda San Juan
- Hectáreas 5 y 8
- Héroes De La Independencia L-1
- Herrera
- Hidalgo
- Independencia
- Ixpalia
- Jacarandas
- Jibarito
- Johnson Norte
- Johnson Sur
- Jose Gpe. Osuna Millán
- K
- La Isla
- La Joya
- La Perla Del Pacífico
- Laderas Del Mar
- Laureles
- Lazaro Cárdenas
- Lazaro Cárdenas 3ra Mesa
- Linda Vista
- Loma Bonita Norte
- Lomas De San Ángel
- Lomas De Tijuana
- Lomas Del Mar
- Lomas Del Pacífico
- Lomas Del Porvenir
- Lomas Encantadas
- Lomas Misión Del Sol
- Macías
- Manuel Gutiérrez Najera
- Manuel Paredes
- Manuel Paredes 1A Secc.
- Manuel Paredes 2A Secc.
- Manuel Paredes 3A Secc.
- Mar Vista
- Mateo
- Michoacán
- Milenio 2000
- Milenio 2000 Corona Encantada
- Milenio 2000 Herradura
- Milenio 2000 I Secc.
- Milenio 2000 II Secc.
- Milenio 2000 III Secc.
- Milenio 2000 IV Secc.
- Mirador
- Miramar
- Misión Del Sol
- Monte
- Montes Olímpicos
- Morelos
- Niños Héroes
- Nopalera
- Nueva Aurora
- Nuevo Milenio
- Oasis
- Oaxaca Ángel Fernández
- Obrera Oaxaca
- Osuna Millán
- Palmeras
- Parque Industrial La Jolla
- Parque Industrial Valle Sur II
- Patrimonial Benito Juárez
- Patriotismo
- Pedregal De Santa Julia
- Perla Residencial
- Playas Cantineros
- Playas Coronado
- Playas Costa Azul
- Playas Costa Hermosa
- Playas De Tijuana
- Playas De Tijuana Costa
- Playas De Tijuana Costa De Oro
- Playas De Tijuana Jardines
- Playas De Tijuana Jardines Del Sol
- Playas De Tijuana Monumental
- Playas De Tijuana Triángulo De Oro
- Playas Dorado
- Playas Sección Cantineros
- Playas Terrazas De Mendoza
- Primer Ayuntamiento
- Progreso
- Puente La Joya
- Puente Del Sol
- Rancho Durazno
- Rancho La Cima
- Rancho Las Flores
- Real De Loma Bonita
- Residencial Valle Sur II
- Roberto Yahuaca
- Roma
- Rosales
- Rosas
- Rubí
- Ruiz Valencia
- Salvatierra
- Salvatierra Ampliación
- San Bernardo
- San Sebastián
- Santa Rosa Herrera
- Soler
- Terrazas Del Sol
- Terrazas San Bernardo
- Todos Santos
- Unión
- Unión Libre
- Villa Hermosa
- Villamar
- Vista Al Mar
- Vista Del Pacífico
- Vista Encantada
- Xicoténcatl Layva
- Xicoténcatl Leyva Alemán
- Xicoténcatl Leyva II
- Xicoténcatl Leyva Montera
- La Joya 2
- Castillo
- Centro
- Este
- Norte
En Tijuana en el distrito Armando Valenzuela:
- Baja Maq. Insurgentes
- Parque Industrial La Campiña
- Valle De Las Flores
- La Campiña
- Libramiento
- El Porvenir
- Seminario
- Los Saucillos
En Tijuana en el distrito Florido:
- Florido 2
- El Realito
- Florido Parque Industrial
- Lomas Virreyes
- Parque Industrial El Florido II
- Sevilla Residencial
- El Florido I
- Los Abedules
- Hacienda Casa Grande
En Tijuana en el distrito Paraíso:
- Adolfo López Mateos
- Aguaje De La Tuna
- Aguaje De La Tuna 1ra Secc.
- Aguaje De La Tuna 2da Secc.
- Alfa Panamericano
- Alfonso Ballesteros
- Alfonso Corona Del Rosal
- Ampliación Xochimilco
- Antonio
- Árboles
- Ballesteros
- Bosque
- Brisas
- Burócrata Hipódromo
- Cañada Verde
- Cañón De La Pedrera
- Camino Verde
- Chapultepec
- Chapultepec 10
- Chapultepec 9
- Chapultepec Este
- Chula Vista
- Colinas De Agua Caliente
- Colinas De California
- Colinas De Cortez
- Colinas Del Rey
- Colinas San Ángel
- Condesa
- Cuesta
- Cumbres De Juárez
- Cumbres Del Sol
- Durango
- Emperadores
- Esmeralda
- Fortin De Las Flores
- Fuentes
- Gas y Anexa
- Gabilondo
- Gertrudis Green
- Guadalajara
- Guadalajara Fundadores
- Guadalajara La Mesa
- Guanajuato
- Gutiérrez Ovalle
- Hacienda Agua Caliente
- Hacienda Las Palomas
- Hacienda Remosa
- Herradura
- Herradura Norte
- Herradura Sur
- Hipódromo
- Huertas 4
- Ignacio Ramírez
- Internacional
- Ismael Llamas
- Jardines De Agua Caliente
- Jardines De Chapultepec
- Jardines De La Misión
- Jardines De Las Cruces
- Jardines De San Carlos
- Juárez
- Juárez (Cacho)
- La Cuesta II
- La Rioja Residencial
- Leandro Valle
- Leandro Valle II
- Lomas De Agua Caliente
- Lomas De Agua Caliente 1
- Lomas De Agua Caliente 3
- Lomas De Agua Caliente 5
- Lomas De Agua Caliente 6
- Lomas De Chapultepec California
- Lomas De Los Doctores
- Lomas Del Río
- Lomas Hipódromo
- Lomas Hipódromo Camion Real
- Lomas Las Guertas
- Luis Echeverría
- Madero
- Madero Sur
- Maestro
- Martín De Porres
- Mediterráneo
- Mesa
- México
- Militar
- Mirador La Mesa
- Monte San Antonio
- Monterrey
- Monterrey Laderas
- Morelos Parque Industrial
- Nueva Era
- Nueva Esperanza
- Oasis
- Obrera
- Obrera 2da Secc.
- Obrera 3ra Secc.
- Obrera Mixtecos
- Palmas
- Panamericano
- Paraíso
- Parque Industrial Pacífico
- Patrimonio Familiar
- Pedrera
- Planetario
- Plazas
- Primavera
- Privada Catalana
- Pro-Hogar
- Puerta De Hierro
- Punta Loma
- Ramírez
- Rancho Grande
- Real De La Arboleda
- Residencial Agua Caliente
- Residencial Colinas De Chapultepec
- Residencial De Cortez
- Residencial El Palmar
- Residencial Esmeralda
- Residencial La Esperanza
- Residencial Pueblo Bonito
- Rinconada De La Cacho
- Rubí
- Rubí Aguadores
- Rubí Cumbres
- Rubí Fundadores
- Rubí Jardines
- Rubí Lomas
- Rubí Terrazas
- Rubí Valle Sur
- San Carlos
- Sánchez Díaz
- Santa Cecilia
- Santa Elena
- Santa Fe
- Sierra
- Simón Bolivar
- Tanque Aguaje De La Tuna
- Tejamen
- Tejamen Ampliación
- Tepeyac
- Valle Del Pedregal
- Valle Del Rubí Sección Lomas
- Valle Del Rubí Sección Terrazas
- Valle Del Sur
- Vegas
- Veracruz
- Villa Colonial
- Villa Lomas
- Villas Campestre
- Villegas
- Vista Dorada
- Vivienda Popular
- Xochimilco
- Xochimilco Solidaridad
- Hipódromo 2
- Hipódromo 5
- Huertas 4
- 20 De Noviembre
- Alcalá
- Alicia Carrillo
- Anahuac
- Ángeles
- Angélica
- Angélica Parcela 213
- Camichin
- Cataviña
- Ceceña
- Contreras
- Corona Del Rosal
- Cortez La Mesa
- Dimenstein
- Electricistas
- Electricistas 2
- Escondida
- Escondida La Mesa
- Españoles
- Gerónimo Meza
- Guillen
- Jerónimo
- José Del Alto
- José Del Rio
- José Sandoval
- La Mesa
- Leos Montoya
- Lilas
- López
- López Lucio
- Luz Juarez
- Magaña
- Montebello
- Moreno
- Olivos
- Pedregal
- Quinta Alta
- Real Del Monte
- Reynoso
- Reynoso 2
- Rincón Colonial
- Sandoval
- Santa Anita
- Santa Cruz
- Santa Rosa La Mesa
- Santos
- Sonoita
- Sonora
- Volcanes
- Chapultepec California
- Chihuahua La Mesa
- Huertas 5
- La Villa
- Agua Caliente
- Agua Caliente Sección Pinos
- América
- Aviación
- Calette
- Chapultepec Doctores
- Coto I
- Cubillas Sur
- Cubillas
- Dávila
- Marrón
- Neidhart
- Revolución
- Río Tijuana Zona Poniente
- Zona Urbana Río Tijuana
En Tijuana en el distrito Reforma:
- 18 De Marzo
- 18 De Marzo (Sánchez Taboada)
- 3 De Octubre
- Abedul
- Alameda
- Alcatraces
- Alcatraces II
- Alfredo Ames
- Arnulfo Palomera
- Baja California
- Balcón Las Huertas
- Balcones
- Banus Residencial
- Barcelona Residencial
- Benton
- Cañón Centenario
- Cañón Del Sainz
- Cañón El Salado
- Cachanillas
- Camino Verde Andador Nayarit
- Camino Verde Cerro De La Chichi
- Camino Viejo
- Campos
- Carmen Castillo
- Castro
- Castro Green
- Centenario II
- Cerro Bola
- Ciénega
- Colinas De Cortes
- Colinas De La Cantera
- Colinas De La Cruz
- Colinas De La Mesa
- Colinas De La Presa
- Colinas De San Rafael
- Cometa
- Constitución De 1857
- Cueros De Venado
- David Cortez Parcela 216
- Divisón Del Norte
- Emiliano Zapata
- Esperanza
- Fernando Amilpa
- Ferrocarril
- García
- Genaro Vázquez
- Generación 2000
- Gloria
- Granjas Amparo Sánchez
- Granjas Buenos Aires
- Granjas Buenos Aires 1
- Granjas Buenos Aires 2
- Granjas El Tecolote
- Grupo México
- Hacienda Acueducto
- Hacienda De Criollos
- Hacienda Del Pacífico
- Huertas 1
- Huertas 2
- Huertas 3
- Jalisco
- Jardín De Las Bugambilias
- Jardines De La Arboleda
- Jardines De La Gloria
- Jardines De La Mesa
- Jardines De Las Glorias
- Jolla (La Gloria)
- Jolla La Mesa
- La Esperanza
- Lagunitas
- Las Palmas
- Latinos
- Lázaro Cárdenas
- Lázaro Cárdenas Ampliación
- Lilas y Noche Buena
- Loma Bonita
- Loma Dorada (Campos)
- Lomas
- Lomas De La Amistad
- Lomas De La Cruz
- Lomas De La Presa
- Lomas De San Martín
- Lomas Verdes
- Luis
- Luna Park
- Martínez Dominguez
- Maurilio Magallón
- Mérida
- México Lindo
- Mi Patrimonio
- Mi Ranchito
- Monarca
- Moreno 2a Secc.
- Naranjos
- Niño Artillero
- Niños Héroes (La Mesa)
- Niños Héroes Este
- Nordika Parque Industrial
- Orizaba
- Palma
- Parcela 51
- Parcela 65
- Parcela 77
- Parcela 90
- Paseos Del Pacífico
- Paseos Del Prado
- Pino Suárez
- Pinos De Aguero
- Pinos De Nares
- Plan de Iguala
- Predios Urbanos De La Mesa
- Presa Rodríguez
- Puerta Plata
- Ramos (La Mesa)
- Rancho Alegre
- Rancho Buena Vista
- Reforma
- Residencial Arboledas
- Residencial Los Pinos
- Reyes
- Río Tijuana 3ra Etapa Vía Poniente
- Rubio
- San Antonio Oeste
- San Luis
- Sánchez Taboada
- Sánchez Taboada Ampliación
- Sánchez Taboada Cuauhtémoc
- Sánchez Taboada Escultores
- Sánchez Taboada II
- Santa Cruz
- Santa Cruz Cuarta Secc.
- Suspiro
- Tecolote
- Tecolote II
- Tecolote II Sección
- Tecolote-Lagunitas
- Terrazas De La Presa
- Tona
- Trabajadores 8000
- Triundo
- Urias
- Valle
- Valle Dorado
- Valles
- Venados
- Villa De Las Palmas
- Villa De La Palma
- Villa Del Álamo
- Villa Floresta
- Villa Urrutia
- Villa Urrutia IV Sección
- Villas De Baja California
- Villas De La Presa
- Villas Del Alcazar
- Villas Del Roble
- Vista Horizonte 3ra Secc.
- Vivienda Magisterial 37
- Yamille
- Zermeño
- Cañón Centenario
- Parque Industrial Pacífico II
- Arboledas La Mesa
- Constitución de 1917
En Rosarito en la zona Pórticos De Santa Fe:
- Acueducto Costo Tijuana
- San Agustín
- Baja Malibú
- Bonanza Residencial
- Brisas De Santa Fe
- Brisas Del Mar
- Chula Vista
- Colinas De San Antonio
- Colinas Del Sol
- Cuesta Blanca
- Cuestecita
- Delfines
- Escondida
- Esperanza
- Francisco Zarco
- Habitacional Estrella
- Hacienda Las Flores
- La Cuestecita
- Las Villas Santa Fe
- Ley Del Servicio Civil
- Loma Blanca
- Lomas De La Esperanza
- Lomas De San Antonio
- Lomas Del Desierto
- Lomas Del Real
- Lomas Santa Fe
- Madeira
- Villa Residencial Santa Fe
- Villa Residencial Santa Fe 2
- Villa Residencial Santa Fe 3
- Villa Residencial Santa Fe 5
- Urbiquinta Del Cedro
- Urbiquinta Versalles
- Valparaíso Residencial
- Verona Residencial
- Viñas Del Mar
En Rosarito en la zona de Playas de Rosarito:
- Alisitos
- Ampliación Aztlán
- Ángeles
- Antonio Del Mar
- Arroyo Huacatay
- Artesanos De Popotla
- Aztlán
- Barca
- Benito Juárez
- Benito Juárez Ampliación
- Buena Vista
- Campestre Lagos
- Cervera Kiriakidez
- Chula Vista
- Codnd. Vertical Las Olas Mar y Sol
- Colinas De Aragón
- Colinas De Mazatlán
- Colinas Del Sol
- Constitución
- Constitución Cañon Ramírez
- Constitución Ampliación
- Coral
- Cordero
- Costa de Oro
- Hermenegildo Cuenca Díaz
- Cumbres De Rosarito
- Cumbres Del Mar
- Cumbres Del Sol
- Echeverría
- El Coral
- Estrella Del pacífico
- Fuente
- Guacatay
- Hacienda Floresta Del Mar
- Hacienda San Martín
- Herradura Rosarito
- Huacatay
- Huahuatay
- Independencia
- Jolla Real
- La Cascada
- Las Olas Grand
- Leyes De Reforma
- Leyes De Reforma Ampliación
- Lienzo Charro
- Lomas Altas 1
- Lomas De Montecarlo
- Lomas De Rosarito
- López Gutiérrez
- Los Ramos
- Lucio Blanco
- Lucio Blanco Ampliación
- Machado Norte
- Magisterial Rosarito
- Mexicali
- San Miguel
- Mina
- Miramar
- Misión Del Mar
- Misión Del Mar I y II
- Obrera
- Paloma
- Plan Libertador
- Plan Libertador Ampliación
- Playa Blanca
- Playa Encantada
- Playa Mazatlán
- Playas De Santander
- Santa Anita
- Veracruz
- Villa Bonita
- Villa Del Mar
- Villa Pacífica
- Santa Anita
Finalmente, la CESPT recordó que durante el mes de diciembre se realizó una obra emergente en el bulevar Díaz Ordaz, donde se instalaron 250 metros lineales de tubería de 54 pulgadas de diámetro como parte del nuevo tramo del Acueducto Florido-Aguaje. La dependencia agradeció la comprensión de la ciudadanía y mencionó que los trabajos buscan mejorar la calidad del agua en beneficio de la población.
