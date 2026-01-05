Pago Predial 2026 en Tijuana: ¿Qué Descuentos Hay y Cuándo Terminan?

El Ayuntamiento de Tijuana puso en marcha la campaña “Mega Evento de Predial 2026”, con el objetivo de incentivar el pago oportuno de esta contribución mediante descuentos escalonados durante los primeros meses del año, así como un beneficio adicional para quienes realicen el trámite en línea.

Te podría interesar: Persecución Termina en Aseguramiento de Armas Largas y Equipo Táctico en Mexicali; Esto Pasó

¿Qué descuentos habrá por mes?

Las autoridades municipales informaron que los descuentos aplican de acuerdo con el mes en el que se realice el pago:

Enero: 12% de descuento

Febrero: 10% de descuento

Marzo: 5% de descuento

Estos beneficios están disponibles para contribuyentes que realicen su pago en delegaciones municipales y en la Estancia Municipal de Infractores, conforme a los lineamientos establecidos.

Descuento adicional por pago en línea

Además de los descuentos mensuales, el Ayuntamiento ofrece un 3% de descuento adicional a quienes efectúen el pago del predial en línea, beneficio que se mantendrá vigente durante todo el año.

El trámite digital puede realizarse a través del portal oficial: www.tijuana.gob.mx

Historias recomendadas:

APG