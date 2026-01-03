Comunidad Venezolana en Tijuana se Reúne Para Celebrar la Liberación de Venezuela
Comunidad venezolana en Tijuana celebran la captura de Nicolás Maduro y expresan solidaridad con sus familiares en Venezuela
Comunidad Venezolana en Tijuana se reúne en un ambiente festivo para celebrar la "liberación de Venezuela". Tras la captura de Nicolás Maduro.
Se dieron cita en la Glorieta Cuauhtémoc la tarde de este sábado para expresar su solidaridad con sus familiares a la distancia.
Comentan que aunque los hechos aún son muy recientes, ellos en el extranjero y sus familiares en Venezuela, viven un ambiente de calma y confianza en la transición que tendrá el sistema político.
Explicaron que confían en la intervención de Estados Unidos, y esperan se respete la decisión electoral real que tomaron en las votaciones pasadas.
Ataques en Venezuela y captura de Nicolás Maduro
Durante la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, se registraron explosiones en Caracas y otras zonas de Venezuela tras un operativo militar de Estados Unidos. Los ataques, reportados desde las 0:46 horas, afectaron áreas civiles y militares en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Casi dos horas después, Donald Trump confirmó en su red social que la operación resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro.
Información Perla Velázquez
APG