Detienen a Tres Presuntos Responsables de Agresión Armada en Bar de Tijuana; Dos Son Menores

Tres personas fueron detenidos por agentes de la Policía Municipal como presuntos responsables de una agresión armada ocurrida en las inmediaciones de un bar ubicado sobre el bulevar Díaz Ordaz, durante la madrugada de este sábado 3 de enero en el municipio de Tijuana.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), testigos señalaron que los agresores, a bordo de una vagoneta, realizaron múltiples disparos de arma de fuego contra un hombre y posteriormente huyeron del lugar.

Tras recibir el reporte, los agentes implementaron un operativo de búsqueda y localización, logrando ubicar el vehículo señalado a la altura del bulevar Cuauhtémoc.

Persecución y aseguramiento de los presuntos responsables

Al marcarles el alto, el conductor del vehículo hizo caso omiso e intentó escapar, iniciándose una persecución que se extendió por el libramiento Salvador Rosas Magallón, donde finalmente la unidad fue interceptada.

Durante el intento de huida a pie, uno de los sospechosos adoptó una actitud amenazante al apuntar a los agentes con un objeto que aparentaba ser un arma, por lo que los oficiales hicieron uso de su arma de cargo para neutralizarlo.

Los detenidos fueron identificados como Jesús “N”, de 21 años, quien resultó lesionado en una extremidad inferior, así como Carlos Alberto “N” y Jesús Alberto “N”, ambos de 17 años de edad.

Durante la detención se aseguró un arma de fuego tipo pistola, así como un arma de utilería presuntamente utilizada durante el ataque.

La víctima de la agresión armada acudió por sus propios medios a un hospital, donde fue atendido por heridas de bala en el abdomen y una pierna, sin que su vida se encontrara en riesgo.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora correspondiente para determinar su situación legal.

