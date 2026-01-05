Detienen a Pareja en Otay Jardín por Presunto Caso de Maltrato Animal en Tijuana

Alrededor de las 9 de la noche de este pasado domingo, una pareja fue detenida en Tijuana por el probable delito de maltrato animal, luego de que un video difundido en redes sociales evidenciara una agresión extrema contra un perro, que terminó perdiendo la vida.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron en la colonia Otay Jardín, donde testigos reportaron en redes sociales la agresión que teminó con la vida del perro, para posteriormente introducirlo en una bolsa y subirla a un vehículo, con la intención de deshacerse del cuerpo.

Elementos de seguridad se trasladaron a la calle Antropólogos, donde lograron la detención de la pareja señalada.

Durante el aseguramiento, vecinos y personas que se congregaron en el lugar increparon a los detenidos, manifestando su enojo por la forma en que fue agredido el animal.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, quien se encargará de determinar su situación legal conforme a lo establecido en la legislación vigente en materia de protección y bienestar animal.

