Persecución Termina en Aseguramiento de Armas Largas y Equipo Táctico en Mexicali; Esto Pasó

Dos hombres fueron detenidos al poniente de la ciudad en posesión de armamento y equipo presuntamente vinculado a actividades del crimen organizado, durante un operativo de la Policía Municipal de Mexicali.

Los hechos ocurrieron tras una persecución que inició en las inmediaciones de un canal de riego y concluyó en el estacionamiento de un supermercado, donde los agentes lograron interceptar una camioneta Jeep Gladiator , color blanco, de modelo reciente y sin placas de circulación.

Durante la intervención fueron asegurados Eddy José “N”, de 33 años, originario de Chiapas, y Lee “N”, de 31 años, de origen chino.

¿Qué fue asegurado?

Al realizar la inspección del vehículo, los oficiales localizaron:

Cuatro armas largas

Tres chalecos balísticos

Cargadores para arma larga

Dos radios de comunicación

Cuatro teléfonos celulares

Tres cascos

Siete bolsas con marihuana.

Además, fue asegurada una cubeta con artefactos hechizos conocidos como “poncha llantas”, comúnmente utilizados para obstaculizar la movilidad de unidades durante persecuciones.

Tanto los detenidos como el armamento, el vehículo y el resto de los objetos decomisados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, quien se encargará de continuar con las investigaciones para determinar su posible relación con hechos delictivos y deslindar responsabilidades.

Información Jorge Heras

APG