Manifestación de Estudiantes Paraliza Tráfico Hacia Casa Aguayo de Puebla

Un manifestación provocó el cierre vial en diferentes calles de Puebla, siendo el Bouelvard 5 de Mayo el más afectado, el grupo de personas se dirige a la Casa Aguayo.

Con banderas y carteles, piden a las autoridades ser atendidos por sus inconformidades, mientras que bloquean el paso para automovilistas.

Ante esta protesta de decenas de personas, elementos de la Policía Estatal crearon una barrera en la Casa Aguayo para evitar que ingresen al inmueble.

¿Por qué se están manifestando en el Boulevard 5 de Mayo de Puebla?

Se sabe que el motivo de la manifestación es por la presunta represión de estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Tételes.

Por ahora el grupo de personas se encuentra obstruyendo el paso en el Boulevard 5 de Mayo a la altura de la 18 Oriente por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene el acompañamiento y acciones de gestión vial para preservar la movilidad y el orden en la zona.

🚧🚔 Actualización vial | #Puebla



Se registra la presencia de un grupo de personas en Boulevard 5 de Mayo y 18 Oriente. pic.twitter.com/ydigvnYdBN — SSC Puebla (@SSC_Pue) May 30, 2026

Ante esto, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, reducir velocidad y prever los tiempos de traslado; De ser posible evitar la zona.

Manifestación provoca tráfico intenso en la zona de la Capu

Además, otro grupo de personas cerró el paso a la altura del Boulevard Carmen Serdán y Bouelvard Norte por las mismas razones, con la finalidad de llegar a la Casa Aguayo.

🚔📍 Atención vial | #Puebla



Debido a la presencia de un grupo de personas sobre Bulevar Carmen Serdán y Bulevar Norte con dirección a Casa Aguayo, #LaPolicíaDeLaCiudad realiza labores de acompañamiento y vialidad para preservar el orden y la movilidad en la zona. pic.twitter.com/P849iveUIE — SSC Puebla (@SSC_Pue) May 30, 2026

Cabe destacar que esta no es la primera ves que un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Tételes toma las calles de Puebla por esta inconformidad.

En ocasiones han llevado autobuses e incluso le han prendido fuego a unidades de la Red del Transporte Articulado (RUTA) en Puebla.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto, sin embargo, se espera que exista el diálogo oportuno para que las vialidades sean liberadas y las inconformidades sean atendidas para que estas manifestaciones dejen de ser una constante que paraliza las calles de la ciudad.

Con información de N+

MCS