Manifestación de Estudiantes Paraliza Tráfico Hacia Casa Aguayo de Puebla

Elementos de la Policía Estatal crearon una barrera en el inmueble, mientras que policías municipales realizan acompañamiento a los manifestantes.

Manifestación de estudiantes a Casa Aguayo de PueblaFoto: N+

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Manifestación de estudiantes en Puebla paraliza tráfico en Boulevard 5 de Mayo. Autoridades recomiendan evitar la zona. Conoce más sobre sus demandas.

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