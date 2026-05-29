Chocan Cuatro Vehículos y una Motocicleta en Periférico de Puebla; Hay un Lesionado

Testigos señalaron que el percance a la altura de Cuautlancingo habría iniciado cuando un conductor no logró frenar a tiempo.

Accidente Choque Múltiple Motocicleta Vehículos Periférico Ecológico Cuautlancingo PueblaFoto: N+

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Cuatro vehículos y una moto chocan en el Periférico de Puebla. Diego Rosas Salinas, de 30 años, resultó herido. Testigos dicen que un conductor no frenó a tiempo. Sigue la información en desarrollo.

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