Chocan Cuatro Vehículos y una Motocicleta en Periférico de Puebla; Hay un Lesionado

La tarde de este viernes 29 de mayo de 2026 se registró un fuerte choque múltiple entre cuatro vehículos y una motocicleta sobre el Periférico Ecológico, a la altura del municipio poblano de Cuautlancingo.

Testigos del accidente en dicho tramo carretero señalaron que el percance habría iniciado cuando uno de los conductores no logró frenar a tiempo, provocando una carambola.

Chocan cuatro vehículos y una motocicleta en el Periférico Ecológico de Puebla

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este viernes cuando se registró un fuerte accidente entre cuatro vehículos y una motocicleta sobre el Periférico Ecológico , a la altura de Cuautlancingo.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los conductores no frenó a tiempo, provocando la carambola que involucró a la cinco unidades sobre dicho tramo carretero.

Autoridades llegaron al sitio para abanderar la zona. Piden apoyo para localizar a la familia de Diego Rosas Salinas de 30 años de edad, con placas de motocicleta 15XWV8, mismo que resultó lesionado.

Foto: N+

Vuelca tractocamión que transportaba alambre en autopista Puebla-Atlixco

Un tractocamión volcó nuevamente en la curva del kilómetro 25 de la autopista Puebla-Atlixco generando el cierre parcial de la vialidad y una importante movilización de los cuerpos de auxilio.

La unidad de carga transportaba alambre y alambrón. Presuntamente era conducida a exceso de velocidad, lo que provocó que el operador perdiera el control y terminara volcado sobre la carretera.

Debido al accidente, la autopista permaneció afectada durante más de siete horas, mientras personal de la empresa transportista realizó las maniobras necesarias para retirar la carga y liberar la vialidad.

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Elementos de Proximidad de Caminos de la Policía Estatal mantuvieron el abanderamiento de la zona para evitar otros percances y agilizar el flujo vehicular.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ