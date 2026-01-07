FGE Detiene a Hombre en Tijuana por Presunto Maltrato Animal en Otay Jardín
La Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión por la muerte de la perrita “Chatita” en Otay Jardín
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, tras llevar a cabo diversas diligencias e investigaciones, se logró la detención de un hombre presuntamente responsable de un caso de maltrato animal, relacionado con la muerte de un canino en la colonia Otay Jardín, en Tijuana.
Ejecutan orden de aprehensión
De acuerdo con la FGE, encabezada por la Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, los trabajos realizados por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) permitieron obtener y ejecutar una orden de aprehensión en contra de José Carlos “N”, señalado por su presunta participación en el homicidio de un perro.
La detención se realizó en la ciudad de Tijuana, como parte de las acciones para el esclarecimiento del caso que generó indignación social y fue ampliamente difundido en redes sociales.
La Fiscalía reiteró su compromiso de investigar y perseguir con firmeza los delitos, especialmente aquellos que atentan contra el bienestar animal, y aseguró que este proceso continuará conforme a derecho hasta que se determine la responsabilidad legal del imputado.
Asimismo, la FGE subrayó que este tipo de acciones buscan sentar un precedente en la atención de casos de crueldad y maltrato animal, reforzando el mensaje de que estos hechos no quedarán impunes en Baja California.
