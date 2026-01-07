Detienen a Padrastro de Menor Atacado por Perros en Tijuana por Presunta Omisión de Cuidados

Un menor de cuatro años resultó gravemente lesionado tras ser atacado por varios perros al interior de una vivienda ubicada en la colonia Colas del Matamoros, en Tijuana, hecho por el cual la Policía Municipal aseguró al padrastro del niño por la presunta omisión de cuidados.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los hechos ocurrieron luego de que se recibiera un reporte de emergencia alertando sobre el ataque de perros contra un menor dentro de un domicilio particular.

Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal de Tijuana se entrevistaron con el padrastro del niño, identificado como Edgar Irineo “N”, quien refirió que se encontraba realizando labores dentro del inmueble cuando escuchó los gritos de auxilio del menor. Tras percatarse de la situación, solicitó apoyo de vecinos para retirar a los perros que lo estaban agrediendo.

Nota relacionada: Niño de Cuatro Años es Atacado por Varios Perros en el Patio de su Casa en Tijuana

Menor permanece hospitalizado

Paramédicos brindaron atención médica al menor en el sitio; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo observación en estado delicado.

Ante las circunstancias en las que ocurrió el ataque, Edgar Irineo “N” fue presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su posible responsabilidad en delitos relacionados con la omisión de cuidados.

Asimismo, los cuatro perros involucrados en el ataque fueron asegurados por las autoridades y quedaron a disposición de las instancias competentes, quienes evaluarán su condición y el riesgo que pudieran representar para la familia y la comunidad.

La SSPCM reiteró el llamado a la ciudadanía para mantener una supervisión adecuada de niñas y niños, así como a garantizar que los animales domésticos se encuentren bajo control, con el objetivo de prevenir hechos que pongan en riesgo la integridad de las personas.

Historias recomendadas:

APG