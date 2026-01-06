La diputada local Alejandra María Ang Hernández, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Baja California, fue retenida para una revisión el pasado lunes 5 de enero cuando intentaba cruzar a Estados Unidos por la garita de Calexico. La situación se presentó luego de que autoridades detectaran que portaba una cantidad de dinero en efectivo superior al límite permitido sin declarar, lo que derivó en un procedimiento de verificación administrativa en el punto fronterizo.

El hecho ocurrió durante su cruce hacia territorio estadounidense, donde los protocolos de revisión establecen la obligación de declarar montos de efectivo que superen el umbral autorizado. Al detectarse esta condición, la legisladora fue detenida de manera preventiva para la revisión correspondiente, sin que se informara de medidas adicionales más allá del inicio del proceso administrativo.

Tras darse a conocer lo ocurrido, la propia diputada señaló que el traslado del dinero se debió a un error personal, al no resguardarlo previamente en su domicilio antes de dirigirse a la garita. Aclaró que el efectivo tenía como destino la compra de un vehículo y que no existía intención de omitir la normativa aplicable al cruce fronterizo.

En su posicionamiento, Ang Hernández precisó que los recursos detectados son de carácter personal y pertenecen tanto a ella como a su esposo. Indicó que el dinero proviene de ahorros acumulados a lo largo de años de trabajo, así como de la venta de un automóvil, por lo que reiteró que se trata de fondos lícitos y plenamente identificables.

La diputada también informó que ha estado colaborando con las autoridades y que entregará toda la información requerida para cerrar el trámite conforme a la normatividad vigente. Aclaró que durante este procedimiento sus documentos personales no fueron retirados ni revocados, desmintiendo versiones que señalaban posibles restricciones migratorias.

Finalmente, el asunto permanece en el ámbito administrativo, a la espera de que se complete el proceso de documentación del origen del dinero y su eventual recuperación. Hasta el momento, no se ha informado de sanciones adicionales, mientras la diputada continúa con sus funciones y con la atención del trámite correspondiente ante las autoridades.

