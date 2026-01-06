Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 6 de Enero: ¿Cómo Está la Línea?
Consulta los tiempos de línea en las garitas de Tijuana hoy 6 de enero
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este martes 6 de enero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 1 hora 5 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 10 minutos | 11 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 5 minutos | 4 líneas
- Peatonal normal: 40 hora | 17 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 5 minutos | 5 líneas
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora | 2 líneas
- Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora | 2 líneas
- Peatonal normal: 20 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
