Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 6 de Enero: ¿Cómo Está la Línea?

Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 6 de Enero: ¿Cómo Está la Línea?

Consulta los tiempos de línea en las garitas de Tijuana hoy 6 de enero

Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 6 de Enero: ¿Cómo Está la Línea?

Foto: Archivo N+

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este martes 6 de enero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 5 minutos | 4 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 10 minutos | 11 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 5 minutos | 4 líneas
  • Peatonal normal:  40 hora | 17 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 5 minutos | 5 líneas

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora  | 2 líneas
  • Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora | 2 líneas
  • Peatonal normal:  20 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

