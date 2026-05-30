PSG Gana su Segundo Título de la UEFA Champions League

El Paris Saint-Germain se ha consolidado como el mejor equipo del futbol europeo. En una noche que quedará grabada con letras de oro en la historia del balompié francés, el conjunto parisino se coronó campeón de la UEFA Champions League 2025-26 tras derrotar al Arsenal en la tanda de penaltis (4-3), luego de empatar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios en la Puskás Aréna.

El partido cumplió con las enormes expectativas de una final continental. Los "Gunners" golpearon primero y en frío; apenas al minuto 5, Kai Havertz adelantó al conjunto londinense tras capitalizar una desatención defensiva, silenciando momentáneamente a la parcialidad francesa. El Arsenal dominó el bloque táctico durante la primera mitad, asfixiando la salida del mediocampo parisino.

Sin embargo, el guion cambió por completo en la parte complementaria. El PSG adelantó líneas con agresividad y encontró su recompensa al minuto 64, cuando el extremo Ousmane Dembélé convirtió con maestría un penalti dictaminado por el VAR, devolviendo las igualdad al marcador.

PSG se coronó campeón en penales

A pesar de la intensidad y los ajustes de Mikel Arteta, el cansancio hizo mella en la prórroga, estirando el drama hasta los tiros desde los once pasos. En la definición, los nervios pudieron más que el Arsenal, que vio fallar a Gabriel el penal decisivo que terminó dándole el triunfo al PSG por segunda temporada consecutiva.

Con este resultado, el millonario proyecto de la capital francesa alcanza la cima del futbol mundial por primera vez en su historia, desatando la euforia en la capital francesa. Por su parte, el Arsenal de Arteta se queda a las puertas de la gloria europea en una temporada que, de cualquier forma, ya es histórica para el club del norte de Londres. La Orejona ya tiene un nuevo dueño, y viaja directo a París.