Reporte de Garitas En Vivo Hoy 6 de Enero: ¿Cómo Está a Línea en Mexicali?
Este martes 6 de enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 5 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 5 minutos | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 4 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 1 hora 15 minutos | 2 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 3 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora 15 minutos | 2 línea abierta
- Carril Norma peatonal: 45 minutos | 2 línea abierta
- Ready Lane peatonal: 45 minutos | 2 líneas abiertas
Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.
