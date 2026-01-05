Registran Conato de Incendio en Bar de Zona Río en Tijuana; Investigan Si Fue Provocado

La noche de este lunes se registró un conato de incendio en las instalaciones de un bar ubicado en la Zona Río de Tijuana, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, frente a la entrada del establecimiento fue localizado un bidón con restos de combustible, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos señalaron de manera preliminar que el incendio pudo haber sido provocado.

Bomberos controlan fuego

El fuego fue controlado y extinguido oportunamente, evitando que se propagara al interior del inmueble, por lo que los daños se limitaron únicamente a la zona de acceso del bar, sin que se reportaran personas lesionadas.

Tras el incidente, el área fue asegurada por agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes quedaron a cargo de las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y deslindar responsabilidades.

Información Perla Velázquez

APG