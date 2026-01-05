Atacan y Matan a Hombre en Autolavado de Tijuana

La tarde de este lunes 5 de enero se registró un hecho violento en la colonia Lázaro Cárdenas, en Tijuana, donde un hombre fue privado de la vida por disparos de arma de fuego mientras se encontraba en la vía pública. El ataque ocurrió sobre la rampa Rubén Amaya, en una zona donde operan diversos comercios, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia, además de afectaciones parciales a la circulación vehicular.

Asesinan a balazos a hombre que trabajaba lavando autos en Tijuana.

De acuerdo con la información disponible en el lugar, la víctima presuntamente se encontraba trabajando en un negocio dedicado al lavado de autos cuando fue atacada. El reporte inicial alertó sobre una persona lesionada por impactos de arma de fuego, motivo por el cual acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención prehospitalaria. Sin embargo, tras su valoración, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

El sitio fue asegurado de inmediato por elementos de la Policía Municipal, quienes establecieron un perímetro de seguridad para preservar la escena. A la labor de resguardo se sumaron efectivos de la Guardia Nacional, con el objetivo de controlar el área y facilitar el trabajo de las autoridades investigadoras. La presencia policial se mantuvo durante varios minutos mientras se realizaban las primeras diligencias.

Conforme avanzaron las actuaciones en el lugar, personal de la Fiscalía General del Estado asumió la responsabilidad de la investigación. Agentes y peritos comenzaron con el levantamiento de indicios balísticos y la documentación correspondiente para integrar la carpeta de investigación. Hasta ese momento, no se había proporcionado información oficial sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles personas responsables del ataque.

Finalmente, se informó que la circulación en la rampa Rubén Amaya permanece parcialmente cerrada debido a las diligencias en curso, lo que ha generado tránsito lento en la zona. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para recabar información que permita esclarecer lo ocurrido y dar seguimiento legal conforme a los procedimientos establecidos.

Información de Perla Velázquez

RCP