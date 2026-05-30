Un Río en Avenida Ermita: Megafuga de Agua Afecta Viviendas y Negocios en CDMX Hoy | Video

De acuerdo con funcionarios de la alcaldía Iztapalapa, se trata de una falla de cerca de 48 pulgadas la que está generando el desperdicio de agua

Megafuga en ErmitaFoto: N+

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