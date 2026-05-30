Un Río en Avenida Ermita: Megafuga de Agua Afecta Viviendas y Negocios en CDMX Hoy | Video

Una megafuga de agua generó la pérdida de miles de litros del líquido, afectaciones de viviendas y negocios, así como caos sobre la avenida Ermita, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

La fuga, en la que trabajan alrededor de 250 personas para su reparación, se reportó la tarde de este sábado 30 de mayo 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Equipos de Emergencia Atienden Mega Fuga de Agua en Iztapalapa, CDMX

Megafuaga en Ermita genera caos y afectaciones

De acuerdo con funcionarios de la alcaldía Iztapalapa, se trata de una falla de cerca de 48 pulgadas la que está generando el desperdicio de agua, la cual ya ha recorrido, con gran presión, parte de la avenida Ermita, generando afectaciones en viviendas y negocios.

Según señalaron autoridades a N+, a la par de la atención para reparar la fuga, también se realiza un censo para conocer cuántas personas han resultado afectadas por este incidente, que también ha generado inundaciones en la zona.

Asimismo, debido a la presencia de anegaciones y las labores de equipos de Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIAGUA) y de la alcaldía, se encuentran cerrados carriles de la vialidad.