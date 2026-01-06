Megarosca de Reyes 2026 en Tijuana: ¿Dónde y Cuándo la Partirán?

El Centro Cultural Tijuana (Cecut) invita a las familias tijuanenses a iniciar el año con la tradicional Monumental Rosca de Reyes, un evento gratuito que reunirá a chicos y grandes en un ambiente familiar y festivo.

¿Qué día se llevará a cabo?

La celebración se llevará a cabo el próximo sábado 10 de enero, en la explanada del Cecut, alrededor del Domo IMAX, donde se compartirá una enorme rosca elaborada por Pastelería El Molino, reconocida por su tradición y calidad.

Durante el evento, los asistentes podrán convivir y disfrutar de esta costumbre que marca el cierre de las celebraciones decembrinas, en compañía de los Reyes Magos, fomentando la convivencia y las tradiciones entre las familias de la región.

Se desarrollará en un horario de 13:00 a 16:00 horas, con entrada libre para todo el público.

Las autoridades culturales invitaron a la ciudadanía a acudir con anticipación y disfrutar de esta celebración que año con año se convierte en uno de los eventos más esperados en Tijuana.

