Niño de Cuatro Años es Atacado por Varios Perros en el Patio de su Casa en Tijuana

Un menor de cuatro años resultó gravemente herido tras ser atacado por varios perros de gran tamaño en un domicilio ubicado sobre la calle Baja California, en el Ejido Matamoros, en la ciudad de Tijuana. El hecho ocurrió cuando el niño se encontraba jugando en el patio de su vivienda y fue auxiliado posteriormente por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital en estado delicado debido a las múltiples lesiones que presentaba en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque se registró dentro del propio domicilio del menor, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia y autoridades locales. Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al niño antes de su traslado a una unidad médica, donde permanece bajo observación debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por las mordeduras.

Un niño de cuatro años fue atacado por varios perros en el patio de su casa en Tijuana.

Conforme avanzaron las primeras indagatorias, se dio a conocer que los perros involucrados en la agresión presuntamente habitaban en la misma vivienda donde se encontraba el menor. Se trata de animales de gran tamaño que, por causas aún no precisadas, se abalanzaron sobre el niño, provocándole lesiones de consideración que requirieron atención médica urgente.

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana permanecen en el lugar de los hechos, resguardando el domicilio donde ocurrió el ataque. Hasta el momento no se ha informado sobre el destino de los animales ni sobre medidas adicionales derivadas del incidente.

El caso continúa bajo atención de las autoridades y servicios de emergencia, mientras el menor recibe atención médica especializada. Se espera que en próximas horas se den a conocer más detalles sobre el estado de salud del niño atacado por los perros.

Historias recomendadas:

Información de Perla Velázquez

RCP