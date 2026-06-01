Terremoto Hoy en Italia: Sismo Magnitud 6.2 Sacude Región de Calabria

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) reportó este lunes 1 de junio de 2026 un sismo en el sur de Italia de magnitud 6.2 que sacudió la región de Calabria.

El sismo ocurrió a 17 kilómetros de Scarcelli, en la región de Calabria. Hasta el momento no se reportan daños a la infraestructura o la población.

El temblor se originó a casi 250 kilómetros de profundidad en el mar Tirreno, frente a la costa de Cosenza.

El movimiento se sintió en gran parte de la región, como en los municipios de Catanzaro y Cosenza, y hasta en Nápoles y otras localidades de la zona del Vesubio, según medios locales.

No se han reportado daños ni afectaciones por el momento, aunque las autoridades siguen monitoreando la situación.

¿Por qué tiembla en Italia?

Italia tiembla principalmente debido a la colisión de las placas tectónicas euroasiática y africana, sumado a la fricción de la microplaca adriática que se introduce por debajo de la península.

Esta constante fricción genera una red de fallas geológicas, destacando especialmente la cadena de los Apeninos.

Además de la actividad tectónica, regiones específicas como Nápoles (el área de los Campos Flégreos y el Vesubio) experimentan microsismos frecuentes y deformación del suelo debido a la intensa actividad volcánica.

AMP