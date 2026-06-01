Terremoto Hoy en Italia: Sismo Magnitud 6.2 Sacude Región de Calabria

El sismo ocurrió a 17 kilómetros de Scarcelli, en la región de Calabria. Hasta el momento no se reportan daños a la infraestructura o la población

Sismo en el sur de Italia de magnitud 6.2 que sacudió la región de Calabria. Foto: USGSSismo en el sur de Italia de magnitud 6.2 que sacudió la región de Calabria. Foto: USGS

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