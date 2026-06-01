¿Por Qué Difirieron la Audiencia de Hernán “N”, Exsecretario de Seguridad de Tabasco?

Esta es la primera ocasión, desde que fue deportado de Panamá, en que se pudo observar a Hernan “N” con el uniforme color beige de la prisión federal

Hernán "N", Exsecretario de Seguridad TabascoFoto: Cuartoscuro

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La audiencia de Hernán 'N', acusado de extorsión y secuestro, fue pospuesta. Desde el Penal del Altiplano, se conectó por videoconferencia. ¿Cuándo se dictará sentencia?

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