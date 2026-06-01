¿Por Qué Difirieron la Audiencia de Hernán “N”, Exsecretario de Seguridad de Tabasco?

Un juez de control del estado de Tabasco difirió la audiencia programada para este lunes como parte del proceso judicial del exsecretario de Seguridad Pública del estado, Hernán “N”, quien está acusado de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

En las instalaciones de la Sala del Sistema Penal Acusatorio en Segunda Instancia, de Villahermosa, se llevó a cabo la audiencia, en la que el exfuncionario se conectó por videoconferencia desde el Penal Federal del Altiplano, Estado de México, donde permanece recluido.

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Esta es la primera ocasión, desde que fue deportado de Panamá, que se pudo observar a Hernan “N” con el uniforme color beige de la prisión federal.

Además, el exsecretario de Seguridad de Tabasco permaneció sentado detrás de una rejilla de prácticas, sin barba, ni bigote y con el pelo cano. El juez de control Ramón Braun encabezó la audiencia.

¿Por qué se difirió la audiencia de Hernán “N”?

Al inicio de la audiencia, la defensa de Hernán “N”, le informó al juez que el Ministerio Público le había entregado, minutos antes, 12 tomos que forman parte de la carpeta de investigación.

Por esta razón, pidió que la audiencia se difiriera, al igual que solicitó 30 días para poder analizar cada contenido de la documentación.

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El ministerio público aceptó la petición argumentando que de esta manera no se violentarían los derechos del acusado, no obstante, únicamente otorgó un plazo no mayor de 10 días. En ese sentido, la audiencia se llevará a cabo el próximo 15 de junio.

¿Cuándo dictarían sentencia?

En esta próxima audiencia, se pasará a la etapa de apertura al juicio oral, donde se determinará si Hernán “N”, exsecretario de Seguridad de Tabasco, es considerado culpable o inocente de los delitos que se le señalan.

Es importante destacar que, en caso de que sea encontrado culpable, se dictará también la sentencia correspondiente.

Hernán “N”, conocido como “El Comandante H”, fue detenido en septiembre de 2025 en Asunción, Paraguay. El exsecretario de Seguridad de Tabasco es señalado de encabezar un grupo criminal conocido como "La Barredora".

Dicha célula delictiva está vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Por lo tanto, es acusado de delincuencia organizada por presuntamente operar una red criminal desde su despacho. Igual enfrenta cargos de secuestro y extorsión.

EPP