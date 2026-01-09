Localizan Dos Fosas Clandestinas en Zona Rural del Valle de Mexicali; Esto se Sabe

Autoridades confirmaron el hallazgo de dos fosas clandestinas en una zona rural del Valle de Mexicali, cerca de la Reserva Miguel Alemán, casi en el límite con el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Localizan dos fosas clandestinas

Durante las labores de búsqueda realizadas este 8 de enero, se localizaron restos humanos, algunos parcialmente cubiertos y calcinados, así como casquillos balísticos, lo que refuerza la línea de investigación sobre hechos violentos ocurridos en el área.

De acuerdo con información de la Comisión Local de Búsqueda de Baja California, en un primer punto se encontraron restos óseos que podrían corresponder a al menos dos personas, además de fragmentos humanos esparcidos en la zona. Posteriormente, a unos metros de distancia, se confirmó una segunda fosa, donde a simple vista se observó una mano y un brazo humano expuestos, presuntamente calcinados, por lo que no se descarta la existencia de más restos bajo tierra.

Las acciones se realizan de manera coordinada entre la Fiscalía General del Estado, la Comisión Local de Búsqueda, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y corporaciones municipales, utilizando drones, binomios caninos, detectores de metales y tecnología especializada para ampliar el rastreo.

Alfredo Hernández, comisionado local de Búsqueda, señaló que estos resultados derivan del trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno, y que los indicios localizados, como los casquillos balísticos, serán integrados a las carpetas de investigación correspondientes.

Peritos forenses de la Fiscalía General del Estado continúan con el procesamiento del área y la recolección de evidencias, mientras que las labores de búsqueda seguirán en la zona para descartar la presencia de más fosas clandestinas.

Información Kitzia Flores

APG