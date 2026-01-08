Detienen a Joven por Presuntamente Disparar al Gato de su Vecino en Tijuana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) atendió de manera oportuna un reporte de presunto maltrato animal registrado en un domicilio de la colonia Florido I, logrando la detención del señalado como responsable.

Joven disparó con rifle a gato de su vecino

De acuerdo con la información oficial, el reporte fue emitido por la Central de Radio, por lo que agentes municipales acudieron al sitio, donde se entrevistaron con la persona denunciante. El afectado indicó que momentos antes, su vecino había disparado con un rifle de diábolos contra su gato, provocándole una lesión a la altura del cuello del lado derecho.

El denunciante señaló directamente al presunto agresor, quien se encontraba frente a su domicilio. Ante estos hechos, los oficiales procedieron al aseguramiento de Erly Yoari “N”, de 22 años de edad, así como del arma presuntamente utilizada, un rifle calibre 4.5 milímetros.

El detenido fue trasladado ante la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso con la protección de toda forma de vida, y exhortó a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier acto que atente contra la integridad de personas o animales.

