Detienen a Joven por Presuntamente Disparar al Gato de su Vecino en Tijuana
N+
El aseguramiento del presunto agresor y del arma ocurrió tras una denuncia directa del dueño del gato
COMPARTE:
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) atendió de manera oportuna un reporte de presunto maltrato animal registrado en un domicilio de la colonia Florido I, logrando la detención del señalado como responsable.
Te podría interesar: FGE Detiene a Hombre en Tijuana por Presunto Maltrato Animal en Otay Jardín
Joven disparó con rifle a gato de su vecino
De acuerdo con la información oficial, el reporte fue emitido por la Central de Radio, por lo que agentes municipales acudieron al sitio, donde se entrevistaron con la persona denunciante. El afectado indicó que momentos antes, su vecino había disparado con un rifle de diábolos contra su gato, provocándole una lesión a la altura del cuello del lado derecho.
- El denunciante señaló directamente al presunto agresor, quien se encontraba frente a su domicilio. Ante estos hechos, los oficiales procedieron al aseguramiento de Erly Yoari “N”, de 22 años de edad, así como del arma presuntamente utilizada, un rifle calibre 4.5 milímetros.
El detenido fue trasladado ante la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.
Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso con la protección de toda forma de vida, y exhortó a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier acto que atente contra la integridad de personas o animales.
Historias recomendadas:
-
Detienen a Padrastro de Menor Atacado por Perros en Tijuana por Presunta Omisión de Cuidados
-
Mega Corte de Agua en Tijuana y Rosarito Hoy: 691 Colonias Afectadas, ¿Cuándo se Restablece?
-
Vinculan a Proceso a “El Grillo” por Homicidio Ocurrido en Mexicali en 2025
APG