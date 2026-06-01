Alumno de 9 Años Resulta Herido al Intentar Saltar Barda con Alambre de Púas en Torreón

Un alumno de 9 años resultó lesionado la tarde del 1 de junio luego de intentar brincar la barda de su escuela en el ejido Ana al norte de Torreón.

El incidente se reportó a las 12:30 horas en la carretera Torreón-San Pedro, a la altura de la calle Bugambilias, en la escuela primaria Emiliano Zapata.

De acuerdo con los hechos, el menor trató de saltar la barda y su párpado derecho se rasgó con un alambre de púas. Maestros del plantel dieron aviso de inmediato al sistema de emergencias.

Personal de Cruz Roja se movilizó al lugar y brindó atención al alumno, tras controlar el sangrado y valorar la herida, fue canalizada para recibir atención médica especializada debido a la lesión.

Protección Civil recordó a padres de familia y escuelas, reforzar las medidas de seguridad en los planteles y exhortó a los menores a evitar brincar bardas o zonas con alambrado, ya que presentan un riesgo grave de lesiones.

Estudiantes son hospitalizadas por congestión alcohólica en Saltillo

El pasado 21 mayo, dos adolescentes de 14 y 15 años requirieron atención médica luego de presentar síntomas de una presunta intoxicación alcohólica en Saltillo. Las menores fueron localizadas en la vía pública, por lo que se solicitó apoyo de las autoridades y personal de emergencia.

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Tras una valoración inicial, ambas estudiantes fueron trasladadas a un hospital acompañadas por sus familiares para recibir atención especializada. De acuerdo con los reportes, las jóvenes habrían consumido bebidas alcohólicas antes de ausentarse de sus actividades escolares.