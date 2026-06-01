Alumno de 9 Años Resulta Herido al Intentar Saltar Barda con Alambre de Púas en Torreón

Un alumno de primaria resultó con una grave herida en el párpado cuando intentaba brincar una barda con alambre de púas en Torreón.

Alumno de 9 Años Resulta Herido al Intentar Saltar Barda con Alambre de Púas en TorreónFoto: N+

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Impactante accidente en Torreón: niño de 9 años herido al intentar saltar barda con alambre de púas. Protección Civil urge reforzar seguridad en escuelas.

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