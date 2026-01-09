Rescatan a Bebé de Ocho Meses tras Situación de Riesgo en Negocio de Tijuana

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana intervinieron en una situación de riesgo registrada en un negocio ubicado en la zona de San Antonio de Mar, en el municipio de Tijuana, donde un bebé de ocho meses de edad se encontraba en peligro. El reporte fue atendido tras una alerta recibida por agentes estatales y personal del Escuadrón Violeta.

De acuerdo con la información oficial, la movilización ocurrió sobre la carretera escénica, luego de que se notificara que una mujer atravesaba una crisis emocional que representaba un riesgo inmediato para el menor. Se dio a conocer que la mujer es residente del estado de Washington, en Estados Unidos.

Rescatan a bebé de ocho meses tras situación de riesgo en Tijuana.

Según el reporte inicial, la madre portaba un cuchillo con el que presuntamente amenazaba la integridad del bebé. Ante esta situación, los agentes desplegaron un operativo de atención basado en el diálogo, la contención y el convencimiento, con el objetivo de evitar cualquier desenlace violento.

Durante varios minutos, los elementos estatales mantuvieron comunicación constante con la mujer, logrando que se tranquilizara y desistiera de cualquier acción. La intervención permitió asegurar el entorno y retirar el objeto punzocortante sin que se registraran personas lesionadas.

Una vez controlada la situación, la madre fue canalizada al Hospital de Salud Mental de Tijuana, como parte del protocolo de atención integral, con el fin de que recibiera valoración médica especializada y el seguimiento correspondiente para su estabilidad emocional.

En tanto, el bebé de ocho meses quedó bajo resguardo y protección, mientras se realizan los procedimientos necesarios para su entrega a familiares que puedan garantizar su cuidado y seguridad. La prioridad, según se indicó, fue preservar la integridad del menor y asegurar un entorno adecuado para su protección.

El caso permanece bajo seguimiento conforme a los protocolos establecidos, luego de que la intervención permitiera salvaguardar a la madre y al bebé sin que se reportaran daños físicos, mientras las autoridades continúan con las acciones correspondientes.

