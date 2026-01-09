Encuentran Presuntos Restos Humanos Semienterrados Entre Tumbas de Panteón en San Quintín

Durante la primera jornada de búsqueda del año 2026, realizada el pasado 8 de enero, el Colectivo de Búsqueda de San Quintín localizó varios cuerpos presuntamente semisepultados entre las tumbas de un panteón ubicado en el ejido El Papalote. El hallazgo ocurrió luego de atender una llamada anónima que alertaba sobre posibles restos humanos en el lugar.

De acuerdo con la información disponible, los integrantes del colectivo acudieron al sitio para verificar el reporte, encontrando indicios que apuntaban a la presencia de cuerpos enterrados de manera irregular dentro del camposanto. Tras confirmar la situación, se procedió a notificar a las autoridades correspondientes para que se activaran los protocolos oficiales de intervención y resguardo del área.

El panteón quedó bajo custodia mientras se solicitaba la presencia de Servicios Periciales, con el objetivo de realizar las diligencias necesarias conforme a la ley. En el operativo participaron también la Comisión Local de Búsqueda de Personas, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes coordinaron acciones en el sitio.

Fue durante estas labores cuando confirmaron el hallazgo, ya que los cuerpos localizados permanecían parcialmente cubiertos por tierra entre las tumbas, lo que obligó a realizar trabajos técnicos y especializados para su correcta recuperación e identificación.

Hasta el momento, no se ha informado el número exacto de cuerpos localizados ni su posible identidad, ya que el proceso pericial continúa en desarrollo y depende de los análisis correspondientes.

