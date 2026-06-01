¿Quiénes Pagan Menos en Su Recibo de Luz de CFE en Junio 2026? Así el Subsidio este Mes

Consulta si estás entre los beneficiarios que recibirán el subsidio de la Tarifa de Verano de CFE en junio 2026

Checa Quiénes Pagan Menos en Recibo de Luz de CFE en Junio 2026El subsidio de CFE beneficia a más de 20 millones de usuarios. Foto: Cuartoscuro

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