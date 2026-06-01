¿Quiénes Pagan Menos en Su Recibo de Luz de CFE en Junio 2026? Así el Subsidio este Mes

En junio 2026 el recibo de luz de CFE llegará con un gran descuento para millones de familias mexicanas, y para que sepas si estás entre los beneficiados, acá te decimos quiénes pagan menos por electricidad este mes y cómo es el subsidio de la tarifa de verano.

Debido a la llegada del calor en diferentes estados de la República Mexicana, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la entrada en vigor de este subsidio gubernamental ante el incremento en el uso de ventiladores, aires acondicionados y enfriadores en los hogares mexicanos.

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¿Quiénes pagan menos en recibo de luz de CFE en junio 2026?

Los usuarios que se verán beneficiados por la Tarifa de Verano de CFE son aquellos que se encuentran en localidades clasificadas dentro de las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, las cuales se asignan con base en la temperatura media mínima registrada durante el verano, de la siguiente manera:

1A : Localidades con temperatura media mínima de 25°.

1B : Localidades con temperatura media mínima de 28°.

1C : Localidades con temperatura media mínima de 30°.

1D : Localidades con temperatura media mínima de 31°.

1E : Localidades con temperatura media mínima de 32°.

1F: Localidades con temperatura media mínima de 33°.

De esta manera, las personas que habitan en lugares que históricamente han registrado las temperaturas más altas son aquellas que pagarán menos en su recibo de la luz de CFE, pese al aumento en el consumo de sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Algunas de las localidades en las que se aplica la tarifa 1F, es decir la que cuenta con el mayor descuento de CFE, se encuentran en los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz.

¿Cómo funciona el subsidio de CFE en junio 2026?

El subsidio de la Tarifa de Verano de CFE 2026 consiste en un aumento en el límite de consumo de energía a un precio menor (energía básica e intermedia), lo cual permite que, a pesar de que el consumo de kilowatts-hora (kWh) aumente por el uso de ventiladores o aires acondicionados, el costo del recibo de luz no se dispare de manera desproporcionada.

Con este subsidio de CFE lo reciben el 42% de las y los usuarios totales del país, es decir, 20.8 millones de usuarios y sus familias. Su periodo de aplicación comprende seis meses consecutivos de facturación a partir del 1 de abril y hasta el 31 de octubre 2026.

Durante este tiempo es importante que los usuarios verifiquen su recibo de luz, ya que la aplicación del descuento depende de los ciclos de lectura de cada medidor dentro de los seis meses en los que aplica la Tarifa de Verano de CFE 2026.